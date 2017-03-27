Salih Müslim: Rakka federal yapıya dahil olacak

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD'den temizlenmesinin ardından Rakkalıların Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan federal yapıya dahil olacaklarına inandığını söyledi.

Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Rakka'nın IŞİD'den temizlendikten sonra Kürtler tarafından oluşturulmakta olan federal yapıya dahil olacağına inandığını söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Müslim IŞİD'den kurtulduktan sonra kentin geleceği ile ilgili kararın Rakka halkında olacağını belirterek, "Ancak ben kentin 'demokratik federal' sisteme dahil olacağını düşünüyorum" dedi.

Müslim, "Beklentimiz bu yönde. Çünkü bizim projemiz tüm Suriye için. Rakka da bunun bir parçası olabilir" diye konuştu.

PYD Eş Başkanı, Rakka'nın 'dost ellerde' bulunması gerektiğini belirterek "Aksi takdirde tüm Suriye, özellikle de kuzey Suriye'deki federal sistem, öz yönetim bölgeleri için bir tehdit oluşturur" dedi.

Referandum planlanıyor

Suriye'nin kuzeyinde üç özerk bölgeden oluşması hedeflenen 'demokratik federal' sistemin anayasa taslağı niteliğindeki çerçevesi aralık ayında toplanan kurucu meclis tarafından onaylanmıştı. Suriyeli Kürtler, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri ele geçirdikleri bölgelerde oluşturulan özerk bölgelerin birleştirilmesini, Kürtler ve müttefiklerinin kontrolünde olmayan Rakka gibi bölgelerde ise federal sisteme dahil olup olmama konusunda referanduma gidilmesini planlıyor.

PYD ve silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) terör örgütü PKK'nın bir uzantısı olarak gören Türkiye, YPG'nin belkemiğini oluşturduğu ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Rakka'ya girmesine karşı çıkıyor.

Tabka Barajı'nda incelemeler

Diğer yandan Pazar günü Rakka yakınındaki Tabka Hava Üssü'nü IŞİD'den geri alan SDG, Fırat Nehri üzerindeki Tabka Barajı'nın güvenliği ile ilgili endişeler giderilinceye kadar operasyonlara ara verme kararı almıştı. Suriye hükümeti, barajın hasar görmüş olabileceği ve bir sel felaketine yol açabileceği endişesini dile getirmişti. Pazartesi günü hükümete bağlı uzman ekiplerin barajda inceleme yaptığı ve herhangi bir hasar ya da arızaya rastlanmadığı bildirildi.

Suriye'nin en büyük barajı konumundaki Tabka Barajı Fırat Nehri üzerinde 4.5 kilometrelik bir alana uzanıyor. Baraj ile 40 kilometre mesafedeki Tabka Askeri Hava Üssü 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti.