Salih Müslim: Kürtler olmadan Suriye'de çözüm olmaz

Kürt grubu Demokratik Birlik Partisi’nin Başkanı Salih Müslim Kürtlerin bölgede barışın güvencesi olabileceğini söyledi.

22 Ocak 2014 tarihinde yapılacak Cenevre-2 Barış Konferansı'na bir hafta kala gözler Suriye'deki Kürtlere çevrildi. Konferansa çağrılmayan Kürt Yüksek Komitesi üyelerinden Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Başkanı Salih Müslim, Deutsche Welle'ye yapılacak konferans öncesi görüşlerini açıkladı.

Suriye'de birçok Kürt partisini çatısı altında toplayan Kürt Yüksek Komitesi çağrılmazken Barış Konferansı'na Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu içindeki Kürt temsilcileri çağrıldı. Salih Müslim bu duruma ilişkin "Henüz konferansa katılacak Kürt temsilcilerinin isimleri belli değil. Ama görünüşe göre Kürtleri temsil etmeyen kişiler bir araya getiriliyor. Kaldı ki Kürtlerin sorunları gündeme alınmadığı için bu sorunların dile getirileceğini sanmıyorum" dedi.

Barış Konferansı'ndan bir beklentileri olmadığını belirten Müslim uzun vadede sorunların çözülebilmesi için kendileriyle görüşülmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Müslim, Kürt sorununu dışarıda bırakarak Suriye'de çözüm bulunamayacağını vurguladı.

'Bu koalisyon yapay bir oluşumdur'

Kürtlerin taleplerinin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu çatısı altında dile getirilip getirilmeyeceği sorusu üzerine Müslim "Bu koalisyon yapay bir oluşumdur. Bu oluşum Kürtlerin tamamını temsil etmediği için Suriye'deki halkın tamamını da temsil etmiyor. Batı dünyası bu kişilerin Suriyelileri temsil ettiğini varsayıyor fakat aslında bu kişi ve gruplar Suriye halkından çok Batı dünyasının çıkarlarını temsil etmekteler" dedi.

Suriye'deki iç savaşın hergün yüzlerce kişinin hayatına mâl olduğunun altını çizen Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanı Salih Müslim ayrıca Suriye'de Beşar Esad'a karşı halihazırda varolan sol ve demokratik muhalif güçlerin yeterince desteklenmediğini belirtti. Bu güçlerin özellikle Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkeler tarafından onaylanmadığına dikkat çeken Müslim, Suriye sorununu çözmek için tüm bu güçlerin bir araya gelmesi ve bir görüş üzerinde uzlaşması gerektiğini belirtti. Salih Müslim oluşturulan bu birlikteliğin, ardından rejim temsilcileriyle ve uluslararası düzlemde müzakere edebileceğini söyledi.

Özerk yönetim bölgeyi nasıl etkiler?

Suriye'deki Kürt bölgesinde nasıl bir yapılanma arzuladıkları sorusu üzerine Salih Müslim Suriye sınırları içerisinde demokratik hakların anayasal güvenceye kavuşturulmasını istediklerini belirtti. Demokratik bir konfederasyon oluşturabilmek için geçici bir yönetim oluşturduklarını ifade eden Salih Müslim, bu yönetimin bölgede yaşayan tüm bileşenlerin, Kürtler, Araplar, Türkmenler ve Asurilerin haklarını koruyacağını belirtti.

Müslim son olarak Kürt sorununun Kürtlerin yaşadığı Türkiye, İran ve Irak'ta da çözülmesi gerektiğini ekleyerek Türkiye'ye ya da Irak'a düşman olmadıklarını vurguladı. Demokratik Birlik Partisi Başkanı Salih Müslim, Kürt bölgesinde oluşturulacak bir demokratik yönetim sayesinde Türkiye-Suriye arasındaki sınırın daha güvenli olacağını söyledi.