Salih Müslim: Kobanêliler dakikalar içinde katliamla karşı karşıya kalabilir

IŞİD 3 haftadır kuşatma altında tuttuğu Kobanê'nin kenar mahallelerine kadar girerken, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim'den "Kobanê'de durum çok kritik, Kobanêliler saatler dakikalar içinde bir katliamla karşı karşıya kalabilir" açıklaması geldi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Strasbourg'dan Kopenhag'a dün gelen ve akşam saatlerinde bir salonda başkentte yaşayan Kürtlere hitap eden Müslim, bugün Danimarka Parlamentosu'nda Dışişleri Bakanlığı heyetiyle 1 saat süren toplantı yaptı.

Daha sonra parlamentoda 12 milletvekili olan ve Danimarka'nın IŞİD'e karşı uçak göndermesine ret oyu veren sol parti Enhedslisten'in İnsan Hakları, Avrupa ve Savunma konularındaki sözcüsü Nikolaj Villumsen ile basın toplantısı düzenleyen Müslim, izleyicilere açık bir konferansta da soruları yanıtladı.

Müslim: Durum çok kritik

Salih Müslim açıklamasında, Dışişleri yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ve Enhedslisten'in kendileri için toplantılar düzenlediğini belirterek teşekkür etti.

Suriye'nin kuzeyinde acil bir durum yaşandığını ifade eden Müslim, "IŞİD tanklar ve diğer zırhlı araçlarla Kobanê'ye 1 kilometre mesafeden şehri bombalıyor. Ben burdayken diğer eşbaşkan Asya Abdullah Kobanê'de direniyor. Ancak durum çok kritik, belki saatler ya da dakikalar içinde Kobanê halkı bir katliamla karşı karşıya kalabilir" dedi.

'Silah yardımı yapılırsa hava saldırılarına gerek yok'

Koalisyon güçlerinin hava saldırılarıyla bazı yerleri vurduğunu ancak bilmedikleri sebeplerden bunların etkili olmadığını dile getiren Müslim, koalisyonun yerden mücadele etmesinin şart olduğunu söyledi. Kendilerinin bu mücadeleyi yapabileceklerini bildirdiklerini aktaran Müslim, "Çünkü saldırı altındayız. Tank ve zırhlı araçlara karşı silah desteğine ihtiyacımız var. Silah yardımı yapılması durumunda hava saldırılarına bile gerek yok" diye konuştu.

Villumsen: ABD yardımı engelliyor



Danimarka hükümetinin dikkatini Suriye'deki Kürtlere ve demokratik güçlere yardım yapılmasının önemine çektiklerini ifade eden Villumsen, Kürtlerin yardıma ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Nikolaj Villumsen, yaşanan durumun Danimarka halkı için rahatsız edici olduğunu da belirterek "Hükümete Irak'taki Kürtlere yardım edip Suriyedekilere neden edemediğimizi sorduğumuzda ABD'nin böyle istediğini söylüyorlar. Yani karar verirken ABD'ye soruluyor" diyerek Danimarka hükümetinin duruşunu eleştirdi.