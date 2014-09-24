Salih Müslim: IŞİD tanklarla Kobane'ye ilerliyor, katliam yaşanabilir

Suriye Demokratik Birlik Partisi Eşbaşkanı Salih Müslim, Kobane kentini kuşatan IŞİD örgütünün "Sincar'da yaptığı katliamı burada tekrarlayacağı" uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Avrupa Parlamentosu'nda basın toplantısı düzenleyen Müslim, IŞİD militanlarının Kobani'ye bir kilometre mesafede bulunduğunu ve ilerleyen saatlerde bir katliam yaşanabileceğini söyledi.

PYD'nin silahlı kanadı YPG güçlerinin Kobane'yi sonuna kadar savunacağını, fakat ellerindeki silahların bunun için yetersiz olacağını belirten Müslim, IŞİD güçlerinin ise uzun menzilli toplar, Musul baskınında Irak ordusundan ele geçirdiği ABD yapımı Abrams tankları ve Humvee zırhlı araçlarıyla ilerlediğini kaydetti.

IŞİD'i durdurmak için uluslararası güçlerden istedikleri antitank silahlarını bugüne kadar hibe olarak ya da parasını ödeyerek temin etme imkanı bulamadıklarını anlatan Müslim, ABD'nin Suriye'de IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarının "geç ve yetersiz" olduğunu ve Kobani için bir sonuç alınamayacağını dile getirdi.

Salih Müslim, IŞİD'e karşı koalisyona dahil olmayı talep ettiklerini fakat "tanınmadıkları için" sonuç alamadıklarını belirtti. Müslim, silah temin edebilmeleri halinde örgütü sahada mağlup edecek tek gücün kendileri olduğunu ifade etti.