Salih Müslim: Barzani Türk Özel Harp Dairesi'nden emir alıyor

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Türk Özel Harp Dairesi’nin emirleriyle hareket ettiğini öne sürdü. Müslim, Barzani’yi eleştirerek, “3 aydır Rojava’ya gönderilen trafoları Zaho’da tutuyorsun. İlaçları bekletiyorsun. 5 aydır kimseyi geçirmiyorsun. İstiyorlar ki halk YPG’ye isyan etsin. Kendileri fazla özgür değiller. ‘Türk Özel Harp Dairesi’ ile ilişkileri var ve onların emriyle oluyor” dedi.

Radikal gazetesi Dış Haberler Müdürü Fehim Taştekin, Suriye’deki krizin ele alınacağı Cenevre-2 Konferansı öncesinde Suriye ile Irak’taki Kürt gruplar arasında ayrışma yaşandığını yazdı. Taştekin, Cenevre-2 Konferası’na Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin etkili olduğu Kürt Ulusal Konseyi’nin (KUK), Suriye Ulusal Koalisyonu’nun (SUK) yedeğinde Cenevre’ye gitmekten yana olduğunu, PYD’nin ise Erbil Anlaşması çerçevesinde KUK ile birlikte oluşturdukları Kürt Yüksek Konseyi (KYK) olarak masaya oturulmasını istediğini ifade etti.

Fehim Taştekin’in, PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in Mesut Barzani’yi eleştiren ifadelerine de yer verdiği “Kürt Kürt’ün kurdu” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

(Salih Müslim) Barzani ile müzakere zemininin olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı verdi: “Biz halkların birliği için kendimizi feda etmeye hazırız. Samimiyiz. Onlar ise kapıyı kapatıyor. Olanlar bir birikimin sonucu. 3 aydır Rojava’ya gönderilen trafoları Zaho’da tutuyorsun. İlaçları bekletiyorsun. 5 aydır kimseyi geçirmiyorsun. İstiyorlar ki halk YPG’ye isyan etsin. Kendileri fazla özgür değiller. ‘Türk Özel Harp Dairesi’ ile ilişkileri var ve onların emriyle oluyor. Tamamen Türkiye yönetimini suçlamıyorum. Türkiye’ye iyi niyetlerimizi bildirdik, kapıların insani yardıma açılmasını istedik. Genelkurmay ise ‘Gelenler PYD’li, Şenyurt’u kapatın’ diye bildiri yayımlıyor. Sınırdan geçen kişi sizinle görüşmeye gelen PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah. Dostluk için geliyor. Hükümetin böyle olmasını istemediğini biliyoruz. Bu yüzden dostluğumuzu engelleyenleri Türkiye halkına şikâyet ediyorum.”

Kaide’den çekinen Arap aşiretleri de yavaş yavaş savunmadan saldırı konumuna geçip petrol bölgesi Rimelan ve Haseke’nin kırsalında mevzilerini genişleten YPG’yi tercih etmeye başladı. TEV-DEM’den Hacı Mahsur’a bakılırsa Til Koçer’i idare için Arap aşiretleriyle ortak hareket edilecek. ‘Halkı Kaide’den koruyan örgüt’ imajı içerde YPG’yi güçlendirdiği gibi uluslararası arenada da PYD’ye yer açıyor. YPG’ye katılım doğrudan PYD’ye destek anlamına da gelmiyor. Halk iki yapı arasında ayrım yapıbiliyor. Tabii PYD ve YPG’ye yarayan gelişmeler Erbil’den Rojava’daki süreçlere etki etmeye çalışanların canını sıkıyor. Muhalefet şu an Esad’ın vaat ettiğinden daha azını sunduğu halde KUK’un SUK’a eklemlenmesinin başka izahı yok.

Fehim Taştekin'in Radikal'de yayımlanan yazısının tamamını okumak için tıklayın