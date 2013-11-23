Salih Müslim: Araplarla er ya da geç çatışacağız

PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye ile son dönemde görüşmediklerini, diyaloğa açık olduklarını söyledi. Suriye’de bir Arap-Kürt çatışması riskine dikkat çeken Müslim, "Haseki'de devlet, bizimkiler ve Arap gücü vardır. Bu güçler muhakkak bir gün çatışacaktır" dedi.

İhlas Haber Ajansı’ndan İhsan Dörtkardeş’in haberine göre, uydu aracılığı ile Avrupa ’dan yayın yapan Sterk TV’nin stüdyo konuğu olan Salih Müslim, Suriye’nin toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını, ülkenin kuzey kesimindeki Kürtlerin İsveç’teki ‘Kanton yönetimi’ni esas alan geçici olarak kendi yönetim sistemlerini oluşturarak, sorunlarını çözmeye çalıştıklarını ifade etti. Salih Müslim, Suriye’nin kuzeyindeki bazı kentlerde Araplar ile Kürtler’in birlikte yaşıyadıklarını hatırlatırken, şöyle dedi:

"Oradaki Araplar’ın muhakkak bir gün oradan çıkarılmaları gerekiyor. Oralar, Kürt bölgeleridir. Köylerin hepsi Kürt’tür. Devletin bir politikası sonucu Araplar geçmişte o Kürt bölgelerine yerleştirildi. Şimdi de aralarına Cephet-ül Nusra giriyor. Arapların, devletin elinde özel nedenlerle bırakılmış havaalanı var. Kamışlı ve Haseki’de durum hassas. Üzerine gidersen Kürt-Arap çatışmasına gidebilir. Haseki’de devlet, bizimkiler ve Arap gücü vardır. Bu güçler muhakkak bir gün çatışacaktır."

Kürtler olmadan özgürlük gelmez

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Kürtler olmadan Suriye’ye özgürlük ve demokrasinin gelemeyeceğini söyledi. Müslim, yüzyıllardan bu yana Suriye’de oldukça değişik etnik yapı ve inançta kişinin mozaik halinde yaşadığını, bu yönetimlerin hepsinden bir yönetim oluşturulabileceğini ifade ederken, Irak’taki bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Diyarbakır ziyaretinden önce ‘Talihsiz’ ve ‘Yapılmaması gereken’ bir açıklama yaptığını, Erbil Anlaşması’na uymadığını; son açıklamayı iç işlerine karışma olarak nitelendirdiklerini bildirdi. Müslim, PYD ile Kuzey Irak Kürtleri arasında çatışma olasılığı bulunup-bulunmadığına ilişkin soru üzerine, “Kardeş kavgası için somut ve objektif koşullar oluşmalı. Bu şartlar ortada yok” dedi. Demokrasiyi, ‘evlerini’ ön safta savunduklarını, Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası oluşumlardan destek beklediklerini kaydeden PYD Eş Başkanı, Türk yetkililerle son dönemde yeni bir görüşmeleri olmadığını bildirirken, “Umarız olur. Neden olmasın? Biz, diyaloga varız" dedi.

Evinin içini yapıyorsun, kim neden karışsın

Müslim, bir başka soru üzerine Türkiye ’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturdukları geçici yönetimin hiçbir kesime yönelik olmadığını anlatırken, “Evinin içini yapıyorsun, kim neden karışsın. Bahane arıyorsan o başka bir şey” diye konuştu.

Müslim, Türkiye’deki ‘çözüm süreci’nden memnun olduklarını, sonuçta Türkiye’nin ülkesinde Kürtler’i kabul ettikten sonra diğer ülkelerdeki Kürtler’i de kabul edebileceğini kaydederek, “Kürtler’den sana bir zarar gelmez. Başından beri kardeş gibi yaşıyorsun, bunca yıldır ülkenin kaynaklarını harcadın. Orada engeller çıkarsa, bu bizi de engeller. Cenevre’de kısa süre önce BM toplantısında Kürt konusu gündeme alınmadı. Oysa bu neden konuşulmasın?" dedi.