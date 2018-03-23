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Salih Müslim: Afrin'den çekilen YPG gerilla savaşına yönelecek

"Savaşma şekillerini değiştirecekler"

23 Mart 2018 10:59

İsveç'in başkenti Stockholm'de konuşan PYD Eski Başkanı Salih Müslim, Afrin'den çekilen güçlerin gerilla savaşına yöneleceğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de AFP'nin sorularını yanıtlayan Salih Müslim, Afrin konusunda Rusya'yı suçladı ve "Türkiye'ye yeşil ışık verdiler" dedi. Müslim ayrıca Afrin'den çekilen güçlerin gerilla savaşına yöneleceğini söyledi.

Müslim, YPG birliklerinin nasıl hareket edeceği sorusuna şu şekilde karşılık verdi:

“(Savaşa) Hâlâ devam ediyorlar. Gelecekte de devam edecekler. Ama savaşma şekillerini değiştirecekler. Cephe savaşı yapmak yerine gerilla savaşına yönelecekler. Başaracaklarına inanıyorum.”

Afrin operasyonuna ilişkin Rusya’yı suçlayan Müslim şöyle devam etti:

“Ruslar bizi hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü Suriye’ye geldiklerinde bazı yükümlülükleri vardı. Evet, (Suriye) rejimin çağrısıyla geldiler ama o zaman Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma sözü vermişlerdi. Ama şimdi Türkiye Suriye’nin kuzeyindeki tüm Şahba Bölgesi’ni işgal ediyor. Afrin’i işgal ediyorlar. Direnişe rağmen Rusya hiçbir şey yapmadı. Türkiye’ye yeşil ışık yaktılar; bunda sadece biz değil herkes hemfikir. Rusya yeşil ışık yakmasaydı bunu yapamazlardı.”

Müslim İsveç'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendisini yakalamak veya korkutup susmasını sağlamak istediğini de belirtti.

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