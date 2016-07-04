Salih Müslim: Afrin ile Kobani kantonlarını birleştireceğiz

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Rojava federasyonundan vazgeçmeyeceklerini belirterek Afrin ile Kobani kantonlarını birleştireceklerini söyledi.

Lübnan'da yayımlanan ve Arap dünyasının prestijli gazetelerinden El-Hayat gazetesine konuşan PKK'nın Suriye'deki partisi PYD'nin Eş Başkanı Salih Müslim, Türkiye- Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesini değerlendirdi.

Salih Müslim, sınırda Rus uçağının düşürülmesiyle gerilen Türkiye ve Rusya ilişkilerinin yeniden normalleşmesinin özerk yönetim programlarında bir değişikliğe yol açmayacağını söyledi. Rojava'da federasyondan vazgeçmeyeceklerini ve Afrin ile Kobani'yi birleştireceklerini anlatan Müslim, şöyle dedi:



"Batı Kürdistan'da (Suriye'nin kuzeyi) 3 ABD üssü var. ABD öncülüğündeki Uluslararası koalisyon ve Washington'un desteğine güveniyoruz. Dış dünya ile diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin önünü açan ve Kürtler'e ait ayrı bir bayrak kabulü de dahil olmak üzere 85 maddeden oluşan bir federal anayasa taslağı hazırlıyoruz."



El-Hayat Gazetesindeki aynı haberde görüşlerine yer verilen Suriye Demokratik Konseyi Eşbaşkanı İlham Ehmed ise, Menbiç ile Afrin arasında bulunan bölgeler başta olmak üzere, IŞİD'in elinde bulunan alanlar Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) hedefi olacağını ifade ederek, Ankara'nın özellikle kendilerinin oluşturduğu kurumsal ve federal bileşenler üzerinde olumsuz bir etkisinin olamayacağı söyledi.

Rusya'nın süper bir güç olarak IŞİD'in yenilmesi için etkin bir rol oynayan DSG'Yi karşısına almayacağını vurgulayan Ehmed, darbenin Türkiye'nin desteklediği Suriye muhalefetinde daha fazla hissedileceğini dile getirdi.



Gazete, Suriye'deki Kürtler'e en büyük desteğin ABD'den geldiğine atıfta bulunarak, Başkan Barack Obama'nın Uluslararası Koalisyon Özel Temsilcisi Bret McGurk'un 50 binlik askeri güce sahip PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin en büyük ateşli taraftarı olduğunu yazdı.

