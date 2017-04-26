Salih Müslim: ABD ile Rakka’ya operasyon yakında yapılacak

PYD Eş Başkanı Salih Müslim ABD ile yakın bir zamanda Rakka’ya operasyon düzenleyeceklerini açıkladı. Müslim, “ABD ve uluslararası koalisyon ve bizim kendi güçlerimizle birlikte operasyon olacak” dedi.

Evrensel’den Arif Bektaş ve Orhan Dil’in haberine göre, Müslim’in açıklamalarından bir kısım şöyle:

Öncelikle Suriye ve Rojava’daki son durum nedir?

Suriye’ye iki yönden bakabiliriz. Birincisi çatışmalar devam ediyor. Özellikle de Tabka ve çevresinde. En şiddetli çatışmalar burada oluyor. Tabka, Rakka’ya 50 kilometre uzaklıktaki önemli bir yerdir. Orası kurtarılırsa işler daha da kolaylaşacak. Tabka’nın önemi; orada bir baraj olması; Suriye’nin en büyük barajlarından biri Tabka Barajı. Hem elektrik ve hem de su açısından son derece önemli. Şehir olarak da öyle. Çünkü burası IŞİD’in bir merkezidir. Türkiye’den gelen aileler buraya yerleştirildi. Hatta tutsakların da bulunduğu bir şehirdir. Onun için çok dikkatli olmak gerekiyor.

Suriye Demokratik Güçleriyle yapılıyor bu operasyon ve IŞİD kuşatılıyor, değil mi?

Evet. Tabii ki Uluslararası Koalisyon güçlerinin yardımı da var. Rakka’ya da bir harekat başlatılmış durumda ve çembere alındı artık. Daha dar bir çember içine alınarak üç koldan saldırıya geçilecek; doğudan, batıdan ve kuzeyden Rakka’ya ilerlemeye devam ediliyor.

Esad’ın yaptığı ‘Silahlı muhalif güçlerle Astana benzeri bir görüşme olabileceği’ yönündeki açıklaması basında epey yer aldı. Size doğrudan böyle bir teklif geldi mi?

Yok. Bizi dışarıda tutuyorlar. Kimse bizimle oturup konuşmak istemiyor. Tabii ki bu Türkiye’nin baskısıyla oldu. Biz hem birincisine ve hem de ikincisine katılmak istedik. Fakat kabul etmediler. Daha çok Türkiye’nin engellemesiyle oluyor.

Türkiye, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, yetkililerin ağzından Fırat Kalkanı’nın Menbic ve Rakka’yı hedeflediğini söyledi, ancak operasyon bitirildi. Sizce neler oldu orada?

Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkiye IŞİD’le hiç bir zaman doğru dürüst savaşmadı ve savaşmak istemedi. Çünkü bu IŞİD’i yaratanlardan birisi de Türkiye’dir. Kürtleri yok etsin diye. Cerablus ya da diğer yerlerde de savaş falan olmadı. El Bab’a girişi de bir takas sonucu gerçekleşti. Türkiye’de 860 kişi yakalanmıştı ve bunların hepsi IŞİD’liydi. Bunların içinde hem yerlisi ve hem de yabancısı vardı. Yabancıları el Bab üzerinden Rakka’ya geçirdiler ve ondan sonra da el Bab Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye’nin bir şeyleri karıştırmak ve Rakka’ya yapılacak operasyonu engellemek için oralarda olduğunu bilen ABD ve Rusya, Türkiye’ye sonunda dur dedi ve Türkiye Fırat Kalkanı’nı bitirmek zorunda kaldı. Yani ABD ve Rusya, Türkiye’yi durdurdu.

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