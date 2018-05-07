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Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti

Mirzabeyoğlu, 4 Mayıs gecesi beyin kanaması geçirmişti

07 Mayıs 2018 23:39

İslami Büyük Doğu Akıncıları Cephesi (İBDA-C) davasından yargılanıp 2016'da beraat eden Salih Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümü gerçekleşti.

4 Mayıs gecesi kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle Yalova Devlet Hastanesi'ne gelen İBDA-C davasından yargılanıp 2016 yılında beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması nedeniyle acilen ameliyata alınmıştı.

Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun bugün ( 7 Mayıs 2018) beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Mirzabeyoğlu, prosedür gereği fişe bağlı olarak 2-3 gün daha bu şekilde bekletilecek.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubat döneminde 'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp 2016'da beraat etmişti.

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