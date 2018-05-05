Salih Mirzabeyoğlu, beyin ameliyatı geçirdi

YALOVA,(DHA)- İBDA-C davasından yargılanıp beraat eden Salih Mirzabeyoğlu, dün gece rahatsızlanınca getirildiği Yalova Devlet Hastanesi\'nde beyin kanaması nedeniyle ameliyata alındı. Mirzabeyoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yalova Devlet Hastanesi’ne dün gece gelerek “Kendimi iyi hissetmiyorum” diyen Salih Mirzabeyoğlu, beyin kanaması geçirdiği belirlenerek, acilen ameliyata alındı. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu\'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan Salih Mirzabeyoğlu, 28 Şubta döneminde \'Anayasal düzeni silah zoru ile değiştirmeye teşebbüs etmek\' suçlamasıyla İBDA-C davasında yargılanmış, müebbet hapis cezası nedeniyle 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra yeniden yargılanıp beraat etmişti.