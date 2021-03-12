Salih Memişoğlu cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de hayvanat bahçesinde kamuoyunda bioenerji ve metafizik uzmanı olarak bilinen Salih Memişoğlu'nun da aralarında bulunduğu 2 kişiyi öldürdüğü ve 1 kişiyi de yaraladığı iddia edilen şüpheli Mustafa Öztürk, çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Öztürk'ün kaçmasına yardım ettiği iddia edilen 4 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 5 şüpheli, savcıya ifade verdi. Savcılık 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol uygulanması talebiyle hakimliğe sevk etti.

4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri

Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Mustafa Öztürk'ün "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verirken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Ne olmuştu?

Çekmeköy, Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde salı günü saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin uğradıkları silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Osman Özgölet adlı kişi de ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri olayın, hayvanat bahçesinde daha önceden işletmecilik yapan Mustafa Öztürk tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmişti. Şüpheli Mustafa Öztürk'ün emniyet ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenilmişti.