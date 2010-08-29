T24 - Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan’ın, bu eylemden önce sürekli ilişki içinde olduğu ve çevresinde ‘şeyh’ diye tanınan eski imam Salih Kunter, "Hakim ve savcılar bile benden ilim almaya gelir" dedi.

Danıştay saldırısında Arslan’ı azmettirdiği iddiasıyla yargılanan, Hanefi Avcı’nın kitabında da “Polis onun azmettirici olduğunu biliyordu ama soruşturma engellendi” iddiasına konu olan eski imam Salih Kunter Vatan gazetesine konuştu.

Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan’ın, bu eylemden önce sürekli ilişki içinde olduğu ve çevresinde ‘şeyh’ diye tanınan Salih Kunter, yıllar sonra yine gündemde. Arslan’ı azmettirdiği iddiasıyla Ergenekon’da yargılanan Kunter, geçen hafta savunmasını yaparken, “Arslan çıldırmıştı, yanımdan uzaklaştırdım” demişti. Ancak asıl çarpıcı iddiayı Hanefi Avcı ortaya attı. Avcı olay yaratan kitabında, “İstanbul polisi Kunter’in azmettirici olduğuna inanıyordu ama bu soruşturma engellendi” dedi.



‘Maslak’ta oturan şeyh’



Önceki günkü Ergenekon duruşmasında da mahkeme heyeti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne yazı yazılarak, “Danıştay saldırısını yapan Alparslan Arslan’ın azmettiricisinin, Maslak’ta oturan bir şeyh olduğu ve bu şeyhin yanında istihbaratçıların bulunduğu” yönündeki bazı beyanların yer aldığı iddia edilen televizyon programlarının CD ortamına aktarılarak gönderilmesinin istenmesine karar verdi.



40 avukat da öğrencim



86 yaşındaki Kunter, şunları söyledi: “Ben müftü olan babamdan öğrendiğim dini ilimleri imam, müftü, vaiz, hakim, savcı, avukat ve profesörlerin de olduğu çok sayıda insana öğretiyorum. Ankara’da beni savunan 40 avukat da bu talebelerden. Beni dinleyenler arasında istihbaratçılar da vardır. Bazıları halen akşamları evime bu ilimleri öğrenmek için gelirler. Alparslan Arslan’ı Danıştay saldırısından 5 ay önce bana getiren avukat arkadaşı ve yıllardır en yakınımda olanlardan Süleyman Esen’dir.”



‘Avcı iftira ediyor’



“Tutuklandığımda bana gerek İstanbul’da gerekse de Ankara’da özellikle ‘Şeyh’ ve ‘Hoca’ olup olmadığımı sordular. Ben de ‘Hoca’ olduğumu söyledim. Bana Şeyh Salih olup olmadığımı sorduklarında ise bazı insanların beni böyle çağırdığını söyledim. Tutuklandıktan sonra beni ziyarete gelen herkes sorgulandı. Ayağı topal olan Kadıköy eski emniyet amiri bile beni ziyaret etmek istediği için gözaltına alındı. Avcı’nın kitabında İstanbul Emniyeti’nin Danıştay saldırısını arkasında benim olduğunu ifade etmesi iftiradır. Danıştay saldırısından beraat ettim. Dolayısıyla Avcı’nın iddia ettiği gibi ben Arslan’ın azmettiricisi değilim.”



