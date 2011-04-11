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Dünya

SALİH, KİK'İN PLANINI KABUL ETTİ SANA (A.A)

11 Nisan 2011 16:41

-SALİH, KİK'İN PLANINI KABUL ETTİ SANA (A.A) - 11.04.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in, Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) hazırladığı barış planını kabul ettiği bildirildi. Konuya ilişkin yayımlanan devlet başkanlığı açıklamasında, Salih'in iktidarı devlet başkanı yardımcısına devretmesini ve muhalefetin, geçiş hükümetinin başına geçmesine izin vermesini içeren KİK'in hazırladığı barış planını memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Açıklamada, ''Devlet Başkanlığı, KİK'teki kardeşlerimizin Yemen'deki mevcut krizin çözülmesi yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılar. Salih, iktidarın anayasa çerçevesinde barışçı bir şekilde transferi konusunda hiçbir şüphe taşımamaktadır'' ifadelerine yer verildi. Yemen'deki göstericilerin lideri konumundaki Adil El Rabi ise daha önce yaptığı açıklamada KİK'in teklifini reddettiklerini duyurmuştu. Açıklamasında, Sana, Taiz ve Hudeyde'deki göstericiler adına konuştuğunu belirten Rabi, halk hareketinin hiçe sayılmasını kabul etmediklerini söylemişti.

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