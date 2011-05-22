-SALİH İMZALAMAMAKTA DİRENİYOR SANA (A.A) - 22.05.2011 - Yemen'de muhalefet en büyük gösterisini düzenlerken, rejim yanlılarının açtığı ateşte muhalefet yanlısı bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Barış anlaşmasını dün imzalayan muhalefet, Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in bugün için öngörüldüğü üzere anlaşmayı imzalamamakta direnmesi üzerine Suudi Arabistan ve ABD'ye Salih'e baskı yapması çağrısında bulundu. Muhalefet sözcüsü Muhammed Kahtan, "Sadece ABD ve Suudi Arabistan ona baskı yapabilir. Eğer ona arabuluculuğun başarısızlığından sorumlu olacağını söylerlerse anlaşmayı imzalar" dedi. Salih'in partisinden Sultan El Barakani ise Devlet Başkanının anlaşmayı "uygulama mekanizması" belirlenmeden imzalamayacağını söyledi. Başkent Sana'da Salih yanlılarının kapattığı havaalanı yolu üzerinde barikatı yarmaya çalışan muhalefet yanlılarına açılan ateşte bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yemen'de Ocak ayından bu yana muhalefetin Güney ve Kuzey Yemen'in birleşmesinin yıldönümü olan bugün düzenlediği gösteriye muhalefet kaynaklarına göre 1,5 milyon kişi katıldı. Eli sopalı ve silahlı Salih taraftarlarının birçok yolu trafiğe kapatması nedeniyle kentte hayatın felç durumda olduğu belirtiliyor. Yemen muhalefeti, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin hazırladığı iktidarın devri anlaşmasını dün imzalamıştı. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in de bugün Devlet Başkanlığı Sarayı'nda düzenlenecek törenle anlaşmayı imzalaması planlanmıştı.