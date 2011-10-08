-Salih iktidarı bırakıyor SANA (A.A) - 08.10.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 33 yıllık iktidarını önümüzdeki günlerde bırakacağını söyledi. Devlet televizyonuna konuşan Salih, görevi ne zaman bırakacağı konusunda ilk kez bu kadar yakın bir zaman dile getirdi. Yemen'de iktidarı aleyhine 9 aydır devam eden gösterilerle ilgili konuşan Salih, ''Beni destekleyenlerden azimle yollarına devam etmelerini ve her türlü zorlukla mücadele etmelerini istiyorum'' dedi. Salih, ''Yemen'i yönetebilecek, asker ya da sivil, dürüst insanlar var'' diye konuştu. Muhalefet ve iktidar partisi temsilcileri iktidarın el değiştirmesi için bir formül ararken, Salih daha önce 3 kez Körfez ülkelerinin arabuluculuğunda imzalanacak bir anlaşmadan vazgeçmişti.