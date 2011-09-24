-Salih güvenlik güçlerini geri çekiyor SANA (A.A) - 24.09.2011 - Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih uzun süre kendisine vekalet eden Abdurabbu Mansur Hadi'ye güvenlik güçlerinin Sana sokaklarından geri çekilmesine yönelik direktif verdi. Salih verdiği direktiflerde sokak çatışmalarının sonlanması için hükümete bağlı silahlı birliklerin geri çekileceği ifade edildi. Sana'nın birçok caddesini trafiğe kapatan ve askeri kontrol noktaları oluşturan muhafız birliklerinin geri çekileceği ve 6 günde 150 kişinin ölümüne sebep olan çatışmaların sonlandırılacağı belirtildi. Salih'in ülkesine döndükten sonra yaptığı ateşkes kararı devam ettirilememiş ve bugün yaşanan çatışmalarda 40 kişi hayatını kaybetmişti.