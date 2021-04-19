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Salih Gergerlioğlu'ndan AYM'ye çağrı: Babamın bireysel başvurusunu 68. madde uyarınca öncelikli olarak ele alınıp karar verilmesini talep ediyorum

19 Nisan 2021 19:06

Hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülerek cezaevine gönderilen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi’ne çağrıda bulundu. 

Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anayasa Mahkemesi’nden, Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu, önemi ve aciliyetine binaen Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 68. maddesi uyarınca öncelikli olarak ele alıp karar vermesini bir yurttaş olarak talep ederim." ifadesini kullandı.

MADDE 68- (1) Bireysel başvurular, geliş sırasına göre incelenerek karara bağlanır. Ancak Mahkeme, başvuruların konuları itibarıyla önemini ve aciliyetini göz önünde bulundurarak belirlediği kriterler çerçevesinde farklı bir inceleme sıralaması yapabilir.

 

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