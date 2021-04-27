HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, "Babamın cezaevinde çektirdiği, iki fotoğrafında da basılmasına sakıncalı denilerek izin verilmemiş." duyurusunu yapıldı.

Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığın paylaşımda, "Fotoğrafların birinde, zafer işareti yapmış, diğerinde de bir kâğıda yazdığı ‘Ruhum hapsolmaz’ yazısını elinde tutarak durmuş. 'Madem öyle benim yerime siz çekin’ dedi. Bu akşam 21.00’den itibaren ‘Ruhum Hapsolmaz’ etiketiyle bu iki ayrı fotoğrafı çekerek paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.