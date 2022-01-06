Aysel Tuğluk için 'Zulüm bitsin' diyen Gergerlioğlu'na soruşturma

Salih Gergerlioğlu, babası HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında, Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması talebiyle yaptığı paylaşımın ardından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

2016 yılından beri tutuklu bulunan ve hafıza kaybı yaşadığı belirtilen Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması çağrısı yapan Gergerlioğlu paylaşımında, "Bir an evvel Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi’ndeki Aysel Tuğluk çıkmalı! Hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Salih Gergerlioğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hafızasını yitiren Aysel Tuğluk'un serbest bırakılması için az önce gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından bu twitten dolayı babam hakkında soruşturma başlatılmış. Sebep mi? “Devleti ve organlarını aşağılama”, “bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs”, “suçlu ve suçluyu övme”... Türkiye hukukunun sözle izah edilir bir yanı kalmadığı için şaşırmıyorum artık. Aynı sözleri ben de tekrarlıyorum. Aysel Tuğluk için adalet talebimiz var. Zulüm bitsin, adalet gerçekleşsin. Kandıra Cezaevi'ndeki Aysel Tuğluk serbest bırakılsın!" ifadesini kullandı.