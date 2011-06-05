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Dünya

SALİH BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ RİYAD (A.A)

05 Haziran 2011 23:27

-SALİH BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ RİYAD (A.A) - 05.06.2011 - Yemen'de devlet başkanlığı sarayına düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi için Suudi Arabistan'a götürülen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in başarılı bir ameliyat geçirdiği belirtildi.  Hastaneden bir yetkili, Riyad'da göğsündeki şarapnel parçasının çıkarılması için ameliyat masasına yatan Salih'in durumunun iyi olduğunu kaydetti.  Salih'in kalbinin yakınında şarapnel parçası bulunduğu, ayrıca yüzünde ve göğsünde ikinci derece yanıklar olduğu bildirilmişti.

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