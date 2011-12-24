T24 LogoT24 Logo
Dünya

Salih, ABD'ye gideceğini açıkladı SANA (A.A)

24 Aralık 2011 22:18

-Salih, ABD'ye gideceğini açıkladı SANA (A.A) - 24.12.2011 - Yemen'de Başkanlık Sarayı yakınlarında eylem yapmak isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, ülkesindeki kargaşanın yatışması için önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini bildirdi.  Sahra hastanesi doktorları Muhammed El Kutbi ve Sadık El Şuga, bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu biri kadın en az 9 protestocunun öldüğünü, 90 kişinin de yaralandığını söylediler. Göstericilerden 150 kadarının da, göz yaşartıcı gaz solumaları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.  Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarda kalma planının olmadığını belirterek, geçici hükümetin, kendisinin yerine yeni birini atamak için seçim hazırlığı yapmasını sağlamak için önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi.  ABD'ye gitme planının, sağlık durumuyla ilgisi olmadığını ve sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Salih, ABD'de bir süre kaldıktan sonra bir muhalif olarak ülkesine döneceğini söyledi ve "11 aydır kararlı duran dostlarımdan ve halkımdan ayrılmayacağım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24