-Salih, ABD'ye gideceğini açıkladı SANA (A.A) - 24.12.2011 - Yemen'de Başkanlık Sarayı yakınlarında eylem yapmak isteyen göstericilere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, ülkesindeki kargaşanın yatışması için önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini bildirdi. Sahra hastanesi doktorları Muhammed El Kutbi ve Sadık El Şuga, bugün güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu biri kadın en az 9 protestocunun öldüğünü, 90 kişinin de yaralandığını söylediler. Göstericilerden 150 kadarının da, göz yaşartıcı gaz solumaları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Salih, gazetecilere yaptığı açıklamada, iktidarda kalma planının olmadığını belirterek, geçici hükümetin, kendisinin yerine yeni birini atamak için seçim hazırlığı yapmasını sağlamak için önümüzdeki günlerde ABD'ye gideceğini söyledi. ABD'ye gitme planının, sağlık durumuyla ilgisi olmadığını ve sağlığının yerinde olduğunu ifade eden Salih, ABD'de bir süre kaldıktan sonra bir muhalif olarak ülkesine döneceğini söyledi ve "11 aydır kararlı duran dostlarımdan ve halkımdan ayrılmayacağım" dedi.