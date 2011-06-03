T24 LogoT24 Logo
Dünya

SALİH 1 SAAT İÇİNDE ULUSA SESLENECEK SANA (A.A)

03 Haziran 2011 20:00

-SALİH 1 SAAT İÇİNDE ULUSA SESLENECEK SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in hayatta olduğunu ve kısa süre içinde ulusa sesleneceğini bildiren bir hükümet yetkilisi, Salih'in devlet başkanlığı sarayına yapılan saldırıda hafif yaralandığını kaydetti. Enformasyon bakan yardımcısı Ebu El Cenadi, "devlet başkanı iyi, bir saat içinde halka seslenecek" dedi. Cenadi, saldırıda diğer yetkililerden de hafif yaralananlar olduğunu açıklarken, bir başka hükümet yetkilisi yaralanan başbakan yardımcısının durumunun ağır olduğunu söyledi. Aynı yetkili Salih ve başbakan yardımcısından başka Başbakan Ali Muhammer Mücaver, meclis başkanı ile bir devlet başkanı yardımcısının da yaralandığını kaydetti.  Güvenlik kuvvetleriyle muhalif aşiret güçleri arasındaki sokak çatışmaları sırasında vurulduğu haber verilen devlet başkanlığı sarayı, bazı kaynaklara göre havan topu mermisiyle bazı kaynaklara göre de roketle vuruldu. Bir yetkili, bir roketin devlet başkanlığı sarayı içindeki camiye, içeride yetkililer bulunduğu sırada isabet ettiğini anlattı. Yemen'deki muhalefetin kontrolündeki bir televizyon kanalı, Salih'in saldırıda öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu arada, başkent Sana'nın güneyinde devlet başkanlığı sarayının bulunduğu bölgeden yoğun top atışı sesleri geliyor. Yerel basına açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, hükümet güçlerinin başkanlık sarayına düzenlenen saldırıya şiddetle karşılık verileceğini açıklamıştı. Ülkede ocak ayında, 30 yıllık Abdullah Salih yönetimine karşı başlayan ayaklanmada son iki haftadır başkentte muhalif aşiret güçleriyle hükümet kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar olurken, aşiret güçlerinin ilk kez Salih'i hedef aldığına işaret ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24