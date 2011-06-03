-SALİH 1 SAAT İÇİNDE ULUSA SESLENECEK SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'de Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in hayatta olduğunu ve kısa süre içinde ulusa sesleneceğini bildiren bir hükümet yetkilisi, Salih'in devlet başkanlığı sarayına yapılan saldırıda hafif yaralandığını kaydetti. Enformasyon bakan yardımcısı Ebu El Cenadi, "devlet başkanı iyi, bir saat içinde halka seslenecek" dedi. Cenadi, saldırıda diğer yetkililerden de hafif yaralananlar olduğunu açıklarken, bir başka hükümet yetkilisi yaralanan başbakan yardımcısının durumunun ağır olduğunu söyledi. Aynı yetkili Salih ve başbakan yardımcısından başka Başbakan Ali Muhammer Mücaver, meclis başkanı ile bir devlet başkanı yardımcısının da yaralandığını kaydetti. Güvenlik kuvvetleriyle muhalif aşiret güçleri arasındaki sokak çatışmaları sırasında vurulduğu haber verilen devlet başkanlığı sarayı, bazı kaynaklara göre havan topu mermisiyle bazı kaynaklara göre de roketle vuruldu. Bir yetkili, bir roketin devlet başkanlığı sarayı içindeki camiye, içeride yetkililer bulunduğu sırada isabet ettiğini anlattı. Yemen'deki muhalefetin kontrolündeki bir televizyon kanalı, Salih'in saldırıda öldürüldüğünü iddia etmişti. Bu arada, başkent Sana'nın güneyinde devlet başkanlığı sarayının bulunduğu bölgeden yoğun top atışı sesleri geliyor. Yerel basına açıklama yapan bir hükümet yetkilisi, hükümet güçlerinin başkanlık sarayına düzenlenen saldırıya şiddetle karşılık verileceğini açıklamıştı. Ülkede ocak ayında, 30 yıllık Abdullah Salih yönetimine karşı başlayan ayaklanmada son iki haftadır başkentte muhalif aşiret güçleriyle hükümet kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalar olurken, aşiret güçlerinin ilk kez Salih'i hedef aldığına işaret ediliyor.