Salıcı: CHP herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, yerel seçimlerde ittifak konusunda, \'\'Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacağını bugün de daha önce de açıklamıştır\'\' dedi.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı basın toplantısı düzenledi. Türkiye’de ekonomik kriz olduğunu belirten Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

\'\'Türkiye\'de ekonomi, saray ekonomisi ve halkın ekonomisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Saray ekonomisinde şatafat var, Lale Devri var. Hanedan ve hanedana tutunanların lüks hayatları devam ediyor. Savurganlık, israf, hepsi ortada. Ama halkın ekonomisine baktığımız zaman orada kriz var, yoksulluk var, borç yükü var, işsizlik var. Merkez Bankası geçtiğimiz 10 günde 625 baz puanlık bir faiz artışına gitti. 625\'lik puanlık baz artışı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tek seferde yapılan en yüksek faiz artışlarından bir tanesi. Burada beklenti, döviz kurunu dizginleyip, artan dolar kurunu aşağıya doğru çekebilmekti. Daha sonra 20 Eylül\'de orta vadeli program açıklandı. Adına \'YEP\' dediler, adını değiştirdiler. Orta vadeli programda hükümet toplumun ve piyasanın önüne bir yol haritası koyar. Bu yol haritasında da neler yapacağını ortaya koyar. Ve ortaya koyduğu bu yol haritasıyla da beklenti şudur ki; piyasa biraz daha istikrar kazanır ve önünü görmeye başlar. Orta vadeli program açıklandıktan sonra durum böyle mi oldu? Hayır, durum böyle olmadı. Varlık Fonu\'nun yönetimi açıklandı. Saraydaki zat varlık fonunun başında, vekil olarak ise damadını atamış durumda.\"



\'3 BÜYÜK KÖKLÜ AYAKKABI FİMASI KONKORDATO İLAN ETTİ\'

Son bir hafta içinde hem imalatçı hem perakendeci olan 3 büyük köklü ayakkabı firmasının konkordato ilan ettiğini kaydeden Salıcı, \"Bunlardan bir tanesi 48 yıllık bir firma. Bir diğeri 70 yıllık firma, bir diğeri de 80 yıllık bir firma. Konkordato ilan ediyorlar. Mağazalarını ya kapatıyorlar ya kapatmak durumunda kalacaklar. Bir bakan çıkıyor diyor ki \'Türkiye\'de aslında kriz yok, bunlar psikolojik. Fiyat artışlarının tamamı hiçbir rasyonel gerçekliği dayanmıyor\' diyor. Şimdi Sayın Bakanın konkordato ilan etmek zorunda kalan bu ayakkabı üreticileriyle muhatap olmasını temin etmek lazım. Olayın ne kadar psikolojik olduğunu, ne kadar reel sektörü doğrudan ilgilendiren ve bu ülkenin yoksullaşmasına neden olan bir kriz olduğunu Sayın Bakana anlatılmasını sağlamak lazım\'\' dedi.



\'EYLEM YAPSAYDI ONA HAİN DİYECEKLERDİ\'

Oğuz Kaan Salıcı, Kocaeli\'de İsmail Devrim\'in çocuğuna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla ilgili de şunları söyledi: \"Kocaeli\'ndeki olayın Sayın Bakanın dediği gibi psikolojik olduğuna dair bir açıklama da Kocaeli Valiliği\'nden geldi. Valilik \'Basında yer alan açıklamalar gerçek değildir, basın bu olayı çarpıtıyor, dolayısıyla bu olayın bir psikolojik boyutu vardır\' dedi. Eğer kendisini asmak zorunda kalan bu baba sokağa çıkıp eylem yapsaydı, bugünkü iktidar o babaya \'hain\' diyecekti, \'dış güçlerin maşasısın\' diyecekti. \'Türkiye\'nin hiçbir problemi yok, sen Türkiye\'de problem varmış gibi yaymaya çalışıyorsun\' diyecekti ve onu hainlikte suçlayacaktı.\"



\'CHP İTTİFAK İÇİNDE OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTIR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki\'nin \'Cumhur İttifakı\'nın büyükşehirlerde devam etmesi gerektiği yönündeki açıklamasının anımsatılması üzerine, Salıcı, CHP\'nin herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacağını belirtti. Salıcı, şöyle dedi:

\"Sayın Bakanın kulağına kim, ne fısıldıyor bilmiyorum. Ama biz daha 3 ay önce Millet İttifakı yaptık. Millet İttifakı\'nda İYİ Parti, Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı. HDP yoktu. Eğer HDP\'nin bir ittifak içinde olmasını bekliyorlarsa, Sayın Bakan bu ittifakı kendisi yapsın. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir ittifak görüşmesi içinde olmayacağını bugün de daha önce de açıklamıştır.\'\'



\'ÖNCELİKLE AFFIN İÇERİĞİNİ GÖRMEK LAZIM\'

MHP\'nin af tasarısını Meclis\'e sunmasıyla ilgili bir soruya ise CHP\'li Oğuz Kaan Salıcı, \"Öncelikle affın içeriğini görmek lazım. Ondan daha önce bu af teklifini MHP yapıyor. MHP, Cumhur İttifakı\'nın küçük ortağı. Cumhur İttifakı\'nın büyük ortağı bu af teklifiyle ilgili ne düşünüyor, önce ona bakmak lazım. İkincisi, af teklifinin içeriği milletvekillerimiz tarafından incelenecek. Grup başkanvekillerimiz, hukukçu milletvekillerimizle bir komisyon oluşturacaklar ve o komisyon af teklifinin içeriğiyle ilgili konuyu detaylı bir şekilde değerlendirecek. CHP ondan sonra bir görüş oluşturacak\" diye yanıt verdi.



\'GENEL BAŞKANIMIZ TBMM\'YE MAL BEYANINDA BULUNACAK\'

Salıcı, Kemal Kılıçdaroğlu\'nun, Cumhurbaşkanına ödediği tazminatın parti kasasından yapılıp yapılmadığına ilişkin soruyu yanıtlarken ise \"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu önümüzdeki günlerde TBMM\'ye kendi mal beyanında bulunacak. Dolayısıyla mal beyanında bulunduğunda o paranın nerelere ödendiğini hep beraber görmüş olacaksınız\" ifadelerini kullandı.

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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)