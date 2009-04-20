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Dünya

Sali Berişa tarihe geçti

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Çin Seddi'nin en yüksek noktasına çıkan ilk başbakan ünvanını aldı.

20 Nisan 2009 03:00

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, 17-20 Nisan 2009 tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretindebulundu.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Berişa bugün Çin Seddi'nin en yüksek noktasına götüren 1500 basamaklı merdiveni çıktı. Çin hükümeti yetkilileri, Berişa'ya "Duvarın en yüksek noktasına kadar giden dünyada ilk Başbakan unvanını" verdi.

Açıklamada Berişa'nın, "Yükseliş her zaman güzeldir, insanı yoruyor, fakat yükseltiyor da" ifadesine de yer verildi.

Dünyadaki 400'den fazla Başbakan ve Cumhurbaşkanın ziyaret ettiği "Badaling Duvarı", Çin halkı ile diğer dünya halkları arasında barış ve dostluk simgesi olarak tanımlanıyor.

Çin'e resmi ziyareti sırasında Berişa, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulundu.

Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa, Çin ziyareti sırasında Çalık Grubu bünyesindeki Eagle Mobil Şirketi Genel Müdürü Ali Taşkın ile Çin'in Huawei Technologies şirketi Genel Müdürü Şiao Yongşun arasında yatırım planı anlaşmanın imzalanması törenine de katıldı. Bu anlaşmada, Arnavutluk'teki yeni cep telefon operatörü Eagle Mobil şirketinde 20 milyon dolarlık yatırımın yapılması öngörülüyor.

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