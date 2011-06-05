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Dünya

SALGININ KAYNAĞI BELİRLENİYOR BERLİN (A.A)

05 Haziran 2011 22:59

-SALGININ KAYNAĞI BELİRLENİYOR BERLİN (A.A) - 05.06.2011 - Aşağı Saksonya Eyaleti Tarım Bakanı Gert Lindemann, eyaletteki bir bahçecilik işletmesinin, ülkede yayılan EHEC bakterisi salgınının en önemli kaynaklarından biri olduğuna inandıklarını söyledi. Lindemann, bugün Hannover kentinde düzenlediği basın toplantısında, Uelzen kentindeki sözkonusu işletmenin yurt dışından çeşitli ülkelerden filiz ve fasulye çeşitleri ithal ettiğini kaydetti. Bakterinin bu ithal edilen ürünlerden mi, yoksa bu ürünlerin işlem yöntemlerinden mi kaynaklandığının henüz belirlenmediğini belirten Lindemann, her alanda incelemelerini sürdürdüklerini ve şu ana kadar şüpheli görülen bazı sonuçlar aldıklarını söyledi. Kesin sonuçları en erken yarın almayı beklediklerini ifade eden Lindemann, işletmede çalışan 2 kadının da ishal olduğunu ve bu kişilerden birinde EHEC bakterisi tespit edildiğini dile getirdi. Lindemann, bu işletmeden Mölln, Lübeck, Cuxhaven, Essen  ve Darmstadt kentleri ve çevresindeki işletmelere, ayrıca Schleswig-Holstein eyaletine ürün gönderildiğini ve  rahatsızlanan insanların çoğunun bu bölgelerde olduğunu kaydetti. Salatalık ve domateslerde Aşağı Saksonya eyaletinde EHEC bakterisi olduğunu doğrulayamayacaklarını da ifade eden Lindemann, bu nedenle domates ve salatalık yenilmemesi konusunda diğer eyaletlerin karar alması gerektiğini söyledi. Lindemann, işletmenin kapatıldığını ve işletme sahibinin bunu anlayışla karşıladığını sözlerine ekledi.

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