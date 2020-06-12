Salgının en sıcak ayında giyim satışları yüzde 68.2, gıda ve tütün satışları ise yüzde 5.2 düştü

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin toplam cirosu Nisan ayında yıllık bazda yüzde 20,9 azaldı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksinin yüzde 24,9, inşaat ciro endeksinin yüzde 19,6, ticaret ciro endeksinin yüzde 17,4 ve hizmet ciro endeksinin yüzde 23,9 azaldığı görülüyor.

Koronavirüs’ten en az etkilenen sektörlerden biri, Nisan’da satışları aylık bazda yüzde 5.2 düşen gıda ve tütün oldu. Giyim satışları ise Nisan’da aylık bazda yüzde 68.2 düştü.