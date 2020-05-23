Salgından sonra İstanbul’da konut fiyatına yüzde 7, kiraya yüzde 5 zam

Konut piyasasındaki fiyat gelişmelerini gayrimenkul değerleme uzmanlarından gelen veriler ışığında izleyen Endeksa’nın analizlerine göre salgın etkisi ile İstanbul genelinde talep edilen konut satış fiyatı yüzde 7, kira fiyatı ise yüzde 5 artış gösterdi. İstanbul genelinde talep edilen güncel ortalama konut metrekare satış fiyatı 3.908 TL, kira fiyatı ise 18,51 TL’ye yükseldi.

Türkiye’de salgın etkileri görülmeye başlandıktan sonra konut satış fiyatında en fazla değişiklik gösteren ilçelerin sırasıyla Küçükçekmece, Başakşehir, Üsküdar, Beşiktaş ve Beylikdüzü olduğu açıklandı.

Küçükçekmece’de konut fiyatına yüzde 26 zam

Endeksa’nın güncel verilerine göre salgının etkisi görülmeye başlandıktan sonra Küçükçekmece’de talep edilen konut satış fiyatı yüzde 26 artış göstererek 4.158 TL/m2‘ye yükseldi. Başakşehir’de yüzde 17 artış oldu ve birim fiyatı 4.865 TL/m2’ye; Üsküdar’da%16 artış ile 5.515 TL /m2’ye; Beşiktaş’ta yüzde 12 artış ile 13.318 TL/m2’ye; Beylikdüzü’nde ise yüzde 12 artış ile 2.679TL/m2’ye çıktı.

Zeytinburnu, Bağcılar ve Ataşehir’de kira oranı yüzde 18 arttı

İstanbul’un ilçelerinde talep edilen kira fiyatı en fazla artış gösteren ilçeler yüzde 18 artış oranı ile Zeytinburnu, Bağcılar ve Ataşehir oldu. Zeytinburnu’nda talep edilen güncel metrekare kira bedeli 23,22 TL, Bağcılar’da 16,92 TL, Ataşehir’de ise 21,79 TL olarak gerçekleşti.

Bu üç ilçeden sonra en fazla artış görülen ilçeler yüzde 11 ile Küçükçekmece, yüzde 10 ile Büyükçekmece ve Esenler oldu. Küçükçekmece’de güncel kira 21,25 TL, Büyükçekmece’de 14,4 TL, Esenler’de ise 16,53 TL.