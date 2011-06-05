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Dünya

SALGINDAN ÖLENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ BERLİN (A.A)

05 Haziran 2011 21:13

-SALGINDAN ÖLENLERİN SAYISI 21'E YÜKSELDİ BERLİN (A.A) - 05.06.2011 - Almanya'da ağır bağırsak enfeksiyonu sonucunda ölümlere neden olan EHEC bakterisinden kaynaklanan HUS hastalığı sonucunda ölenlerin sayısının 21'e yükseldiği bildirildi. Salgın hastalıklar konusunda uzman kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü'nün başkanı Prof. Reinhard Burger, bugün Hamburg kentindeki Eppendorf Üniversite Kliniğine yaptığı bir ziyaret sırasında, HUS'tan ölenlerin sayısının ülke çapında 21'e ulaştığını ve daha çok sayıda hastanın durumunun da kritik olduğunu söyledi. Almanya çapında şu ana kadar 1526 kişide EHEC bakterisi tespit edildiği, bunlardan 627'sinin HUS hastası olduğu bildirildi. EHEC bakterisinin kaynağı henüz tespit edilmiş değil. 

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