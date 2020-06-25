Salgında İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela'ya ihracat arttı; toplam ihracat yüzde 33 düştü

Koronavirüs salgınının ekonomiyi durma noktasına getirdiği Mart-Mayıs döneminde Türkiye’nin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33.1 azalarak 29.7 milyar dolar indi.



Dünya’nın haberine göre Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı ülke olan Almanya’ya dış satım yıllık bazda yüzde 29.3 düştü. Almanya'yı yüzde 17.5 düşüşle 1.8 milyar dolarlık ürün satılan ABD ve yüzde 34.2 azalışla 1.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilen İngiltere takip etti.

İhracatın arttığı ülkeler arasında Afrika ağırlığı...

Salgın döneminde ihracatın arttığı ülkeler de oldu. Mart-Mayıs arasında ihracatın 2019'un aynı dönemine kıyasla en çok yükseldiği ülkeler İsviçre, Azerbaycan ve Venezuela olarak sıralandı. İsviçre'ya ihracat 42.3 milyon dolar artarak 260.9 milyon dolara yükselirken, Azerbaycan'a 36.3 milyon dolar artışla 429.4 milyon dolara ve Venezuela'ya 27.6 milyon dolar yükselişle 50.9 milyon dolara çıktı.



Bu ülkeleri Türkmenistan, Cibuti, Gana, Filistin, Burkina Faso, Endonezya ve Mali takip etti. Mart-Mayıs döneminde yıllık bazda ihracatta artış kaydedilen 56 ülkenin 26'sını Afrika ülkelerinin oluşturması dikkati çekti.