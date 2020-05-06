Salgında işsiz kalan baba: Açlık ve borçlarla savaşıyoruz

"Tencerede pişirecek yemek bulamıyoruz"

Eşinin aylık 830 lira engelli maaşı aldığını belirten baba Yapıcı, şöyle konuştu:

"2 aydır işsizim. Eşimin aylık 830 lira engelli maaşı var. İşsiz kaldıktan sonra günlük 10 liraya evde kablo işi yapıyorum. Kablo işinden ise aylık 300 lira filan kazanıyorum. Kira, su, elektrik derken gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Evin temel gıda ihtiyaçlarını bile alamıyoruz.

Şu anda en büyük sıkıntımız yemek. Tencerede pişirecek bir şey bulamıyoruz. Sabah kalkınca ne yiyeceğiz diye kara kara düşünüyoruz. Bu bir baba için çok acı verici durum. Korana ile değil, açlık ve borçlarla savaşıyoruz."

Devletin verdiği bin liralık destekten yararlandığını, ancak o paranın yarısının birikmiş elektrik ve su borçlarına gittiğini dile getiren Yapıcı, sözlerine şöyle devam etti: "2 aylık ev kiram birikti. Ödeyemediğim için evden çıkartılmakla karşı karşıyayız. 500 lira bakkala borcumuz var. Artık bakkaldan bir şey almaya yüzümüz kalmadı. Valiliğimizden, kaymakamlığımızdan ve büyüklerimizden yardım bekliyorum. En azından bana iş bulsunlar."

"Eğitimime devam edebilmek için yardım bekliyorum"

10 yaşındaki Emirhan Yapıcı ise, evde internet ve bilgisayar olmadığı için uzaktan eğitime katılamıyor. Evdeki televizyondan sadece EBA’yı takip edebilen Emirhan, ”Okuldaki arkadaşlarım internet üzerinden canlı derslere bağlanıyor ve derslerine devam ediyor. Ama ben bunu yapamıyorum. Derslerimde geri kaldım. Eğitimime devam edebilmek için yardım istiyorum” dedi.