Salgın nedeniyle ara verilen tren seferlerinin başlayacağı tarih belli oldu

TCDD, Koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği bölgeler arası tren seferlerinin yeniden başlatma kararı aldı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Genel Müdürlük, bölgesel hatlarda seferleri başlatmak üzere yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Bölgesel trenlerin, 20 Mart’tan itibaren sefere başlatılması kararlaştırıldı. Gerekli hazırlık yapıldı.

TCDD Taşımacılık, ilgili birimleri bölgesel tren sefer günü ve saatlerine ilişkin olarak bilgilendirdi. Buna göre Adana-Mersin, Mersin-Islahiye, Halkalı-Kapıkule, Karabük-Zonguldak, Zonguldak-Gökçebay, Adapazarı-Pendik, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Söke-Denizli, Basmane-Tire, Sincan-Polatlı, Polatlı-Ankara bölgesel trenleri, Cumartesi günü sefere başlayacak. Batman-Diyarbakır bölgesel treni, 22 Mart Pazartesi günü ilk seferini yapacak.

Habere göre, bilet fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.