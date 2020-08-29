Salgın kadınların birikim tercihlerini değiştirdi, ev alma isteği azaldı, çocukların eğitimi önem kazandı

Koronavirüs salgını (Covid-19) öncesinde tasarruflarıyla ev almayı düşünen kadınlar artık tercihlerini çocuklarının eğitimlerinden yana kullanmaya başladı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Türkiye’de kadınların tasarruf eğilim ve yatırım alışkanlıklarını incelemek için Odeabank tarafından Yöntem Araştırma Danışmanlık’a yaptırılan “Kadınların Birikim Alışkanlıkları Araştırması”, ilginç sonuçlar ortaya çıkardı.

Covid-19’un özellikle tasarruf nedenleri üzerindeki etkisini inceleyen araştırmaya göre şubat ve temmuzda yapılan çalışmanın detayları şöyle:

- Birikim için öne çıkan motivasyonda salgın öncesi ve sonrasında zorunlu gereksinimler önde. Ancak salgın öncesinde yüzde 26 ile “ev almak” ilk sırada yer alırken salgın sonrası ilk sıraya yüzde 39 ile “çocukların eğitimi” çıktı. Ev almanın payı ise yüzde 33 oldu.

- En dikkat çekici artış ise sağlıkta. Salgın öncesi yüzde 15 olan pay yüzde 32’ye ulaştı. Salgın öncesi yüzde 24 ile üçüncü sırada yer alan “araba almak” ise salgın sonrası yüzde 16 ile altıncı sıraya düştü.

- “Kendi eğitimim için” diyenler de yüzde 5’ten yüzde 16’ya çıktı. Ayrıca “kişisel bakım”ın payı da yüzde 8’den yüzde 23’e ulaştı.

Altın hesaplarına ilgi arttı

- Ankete göre salgın, yastık altı birikimi de güçlendirmiş görünüyor. Düzenli tasarrufunu bir yatırım aracında değerlendirenlerin oranı yüzde 82’den yüzde 67’ye düştü.

- Yatırım aracı kullananların tercihinde ise altın hesabının payı yüzde 37’den yüzde 50’ye çıktı. TL payı yüzde 41’den yüzde 29’a düşerken döviz yüzde 15’ten yüzde 26’ya yükseldi.

Araştırmayı yorumlayan Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Amacımız kadınların birikim eğilimlerini doğru bir şekilde yönlendirerek tasarruf etme çabalarına destek olmak. Kadınların birikim yapma eğilimlerini doğru ürünler sunarak desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.