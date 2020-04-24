Salgın günlerinde çalışmak zorunda olanların, işçilerin durumu: 'Ölüm olasılık, açlık kesin'

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde, 'evde kalamayıp, çalışmak zorunda kalanlar...

Kısa Dalga'da 'Ölüm olasılık, açlık kesin: Korona günlerinde emekçiler' isimli haber dosyasında Faruk Eren, Doç. Dr. Aziz Çelik ile korona salgınında işçilerin durumunu, salgının farklı ekonomik sınıftan insanların nasıl etkilediğini ve Koronavirüs günlerinde işsiz kalanları konuştu.

Programda Aziz Çelik'in öne çıkan yorumlar şöyle;

"Bazılarının dediği gibi “adil” bir virüs olabilir ama sistem virüse karşı insanları korumak konusunda hiç de adil değil."

"Sendikalı işçilerin genel ortalamaya göre en az 3 kat daha Koronavirüs'e yakalanması da bunu gösteriyor. Sendikasız ve kayıt dışı çalışanlarda bu oran çok daha yüksek."

"Salgının neden olduğu ekonomik kriz de en çok işçileri vuracak, işsiz sayısı en az 2 katına çıkacak."

"Devlet, kaynaklar yetersiz diyerek işçileri çalışmaya zorlarken kaynaklar “teşvik” ve “destek” adı altında işverenlere aktarılıyor."