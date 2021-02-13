Salgın gölgesinde kutlanacak ilk Sevgililer Günü'nde online satış rekoru kırıldı

Koronavirüs salgını gölgesinde Sevgililer Günü harcamaları, online satışta rekor kırdı. En çok akıllı telefon, tablet, PlayStation, elektronik ev eşyası satıldı. Restoranlar kapalı olunca oteller doldu. 15 milyar liralık harcama yapıldı.

Online kanallarda birçok ürünün satışı yüzde 100 arttı. En çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyası satıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre; e-ticaret alanında geçtiğimiz yıla göre yüzde 80 civarında bir artış olduğunu söyleyen E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25-30 oranında trafik ve ciro artışı getirmesini bekliyoruz. Şubat ayı genelinde ise e-ticaret hacminin 25 milyar TL'ye ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

En çok kırmızı iPhone 11 satıldı, PS5 15 dakikada tükendi

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, mağaza ve online'da en çok kırmızı renkli iPhone 11 64 GB satışı yaptıklarını söyledi. Erkeklerin oyun tutkusunun sevgililer günü satışlarında da kendini gösterdiğini söyleyen Gökyıldırım, "4 Şubat'ta internet üzerinden satışa çıkardığımız PlayStation 5 aynı gün 15 dakika içerisinde tükendi. Geçen yılın aynı dönemine göre online satışlarda ise yüzde 9.2 artış oldu. En çok akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve tablet, webcam, akıllı saat, oyun konsolu, teknolojik aksesuarlar, drone, elektrikli scooter, hoverboard, kişisel bakım ürünleri, beyaz eşya ile elektronik ev eşyaları satın alındı" dedi.

Geçen seneye kıyasla yüzde 71'lik bir artış yaşandığını söyleyen GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar ise satışı en çok artan ürünlerin bilgisayar-tablet, cep telefonu, ev dekorasyon, fotoğraf-kamera, müzik plak-enstrüman, oyuncak-hobi ve spor outdoor olduğunu açıkladı.

Ev dekorasyon kategorisinde de yüzde 43'lük bir artış olduğunu belirten Fedar'ın verdiği bilgiye göre, bilgisayar kategorisindeki satışlar 3 kat, cep telefonunda ise yüzde 82 artış göstermiş.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken de, geçen yıl toplam cironun 12 milyar TL olduğunu hatırlatarak, "Bu yıl beklediğimiz ciro 15 milyar TL idi. Ancak kısıtlamalara göre bu ciro bir miktar gerilese de yaşanacak hareketi ekonomi için olumlu buluyorum" dedi.

Otellere ilgi büyük

Salgın nedeniyle restoranlar açık olmayınca vatandaşlar otellere yöneldi. Otel restoranlarına dışarıdan rezervasyon yaptıramayanlar otellerde bir ya da iki gece konaklama satın alıyor.



Jolly Yurtiçi Turlar Direktörü Kerem Gökçe, 14 Şubat için yakın bölgeler ve butik otellere talep olduğunu söyledi. Gökçe, "İstanbul'da Sapanca, Şile, Ağva gibi yakın oteller öne çıkıyor. Antalya'da açık olan otellere de talep var. Ortalama 2 gece 3 günlük paketler tercih ediliyor" dedi.