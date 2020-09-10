Salgın bitmedi ama ödeme mevsimi geldi; temel ihtiyaç ve işletme kredilerinde taksitler başlıyor

Koronavirüs salgını döneminde kamu bankalarının sunduğu ‘temel ihtiyaç kredisi’ ve ‘işletme kredisi’ paketlerinde ödemesiz dönem bu ay itibarıyla bitiyor.

Altı ay geri ödemesiz ihtiyaç kredilerinden yararlananların sayısı 7 milyona ulaşırken, işletmelerin sayısı ise 1 milyon civarında.

Sözcü’nün haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2019’un tamamında net 200 milyar TL artan bankaların TL kredi hacmi, 2020’nin sekiz aylık döneminde para politikalarının koronavirüs salgını nedeniyle gevşetilmesiyle net 615 milyar TL arttı. Bu rekor artışta, kamu bankalarının verdiği düşük faizli krediler etkili oldu.

1 Nisan’da başvuruları başlayan ve 27 milyar TL’lik tutar tahsis edilen ‘bireysel temel ihtiyaç kredisi’ni 7 milyon kişi kullanırken, başvurular hala devam ediyor. Öte yandan Nisan ayında kredilerden yararlananlar için geri ödeme dönemi bu ay sonu başlıyor.

Kamu bankalarından 10 bin TL’ye kadar verilen kredilerde faiz oranı aylık yüzde 0,49 oldu. İlk altı ayı ödemesiz 36 ay vadeli bu kredilerin aylık ödemeleri 30 ay boyunca 376 TL olacak.

Esnaf kredi ödemeleri de başlıyor

Salgın döneminde Halkbank’ın Esnaf Destek Paketi kapsamında kullandırdığı İşletme Kredisi ise 25 bin TL’ye kadar kredi veriyordu. Yıllık faizi yüzde 4,5 olan bu kredi, altı ayı ödemesiz 36 ay vade belirlendi. 25 TL limitli ticari kart desteği de sunuldu.

Bu kredilerden de nisanda kullananlar, ekimde ödemeye başlayacak.

Salgın nedeniyle alınan bir diğer karar, vergi ödemelerinin ertelenmesiydi. Nisan, mayıs ve haziranda muhtasar ve KDV beyannamelerine ilişkin ödemeleri altışar ay ötelendi. Ötelenen söz konusu vergi borçlarının ödemeleri de yakın zamanda başlıyor. Birçok işletme vergi ödemeleri ve kredi ödemelerinin çakışması nedeniyle zorlanacaklarını belirtiyor.