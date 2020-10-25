Salgın beş yılda iş hayatını nasıl etkileyecek: Dünyada 85 milyon insan işini kaybedecek, bazı meslekler yok olacak

Karantinanın otomasyon sürecini hızlandırması nedeniyle 2025 yılına kadar dünyada 85 milyon insanın işini kaybedeceği, bazı mesleklerin yükselişe geçmesiyle ise 97 milyon insana yeni istihdam kapısı doğacağı tahmin ediliyor.

Sözcü’den Nuray Tarhan’ın haberine göre, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) yayınladığı rapora göre, salgınla birlikte makinelerin ve otomasyonun yükselişi çalışanlara çifte darbe vuracak.

Kuruluşun 8 milyon kişiyi istihdam eden dünyanın en büyük 300 şirketi incelediği raporda işverenlerin yüzde 50'si şirketlerindeki bazı rollerde otomasyonun hızlanmasını beklediklerini söylerken, yüzde 43'ü ise teknolojinin istihdam kaybına yol açacağını düşündüklerini belirtti.

İş yaratma oranı işten çıkarma oranını aşacak

Raporda, salgın yüzünden birçok işletmenin geçici olarak kapanması nedeniyle şirketlerin teknolojiye adaptasyonunun hızlanacağı ve 2025 yılına kadar dünyada 85 milyon insanın işini kaybedeceği belirtiliyor.

Raporda otomasyon süreciyle birlikte bazı mesleklerin öne çıkmasıyla birlikte 97 milyon kişiye yeni istihdam alanlarının açılacağı böylece 12 milyon yeni çalışanın ekleneceği tahmin ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu Direktörü Saadia Zahidi, salgın nedeniyle istihdam yaratma hızında bir yavaşlama olduğuna dikkat çekerek, “Birçok ülkede süren karantinalar ve ardından gelen durgunluk göz önüne alındığında bu bir sürpriz değil. Ancak aynı zamanda, insan kaynakları uzmanlarının tahminlerine bakarsak, genel olarak iş yaratma oranının işten çıkma oranını aşacağını söyleyebiliriz” dedi.

Otomasyon hangi meslekleri yok edecek?

Dünya Ekonomik Forumu'nun öngörüsüne göre, 2025 yılına kadar istihdam insanlar ve makineler arasında eşit olarak paylaşılacak. Kuruluşa göre beyaz ve mavi yakalı çalışanlar için rutin, sıkıcı ve ağır işlerin çoğunu bilgisayar, makine ve robotlar yapacak.

Raporda gelecek 5 yılda kaybolacak meslekler şöyle sıralanıyor: Veri girişi görevlileri, idari ve yönetici sekreterleri, muhasebe, defter tutma ve bordro memurları, muhasebeciler ve denetçiler, montaj ve fabrika işçileri. En çok gereksinim duyulacak meslekler ise şunlar: Veri analistleri ve bilim insanları, yapay zeka ve makine öğrenimi uzmanları, büyük veri uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları, proses otomasyonu uzmanları.