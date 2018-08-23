'Saldivler Plajı'na bayramda tatilci akını

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - \'TÜRKİYE\'nin Maldivleri\' olarak ünlenen Burdur\'daki Salda Gölü\'ndeki \'Saldivler\' denilen plaj, ilgi odağı oluyor. \'Saldivler Plajı\', bayramda tatilcilerin akınına uğradı.

Türkiye\'nin derin tatlı su göllerinden biri olan ve Mars\'ın jeolojik yapısına benzerlik gösteren dünyadaki iki noktadan biri olarak kabul edilen Burdur\'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, Maldivler\'i andıran beyaz kumulları ve turkuaz görünümüyle ilgi görüyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alternatif turizm bölgesi olarak gösterilen Türkiye\'nin Maldivleri olarak ünlenen, bölge halkının \'saldivler\' adını verdiği plaj, çok sayıda yerli turisti ağırladı.

Tatilciler, apart ya da otellerde kalmak yerine yanlarında getirdikleri çadırlarda kalmayı tercih etti. Bazı vatandaşlar gündüz göle girerken, bazıları göl kenarında çamur banyosu yaptı. Yüzme ve çamur banyosu dışında da bazı tatilciler görsel şölen sunan gölde fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.



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