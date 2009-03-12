Saldırıyı internette anlatmış

Binlerce mermi bulundu

Almanya yasta

Konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyen Alman polisi, 17 yaşındaki Tim Kretschmer'in, babasının üye olduğu atış poligonuna giderek burada atış talimi yaptığının tespit edildiğini bildirdi. Buna göre Kretschmer, özellikle ateşli silahlarla birçok kez atış yaptı.Polis, Kretschmer'in salıyı çarşambaya bağlayan gece bir gençle internet üzerinden görüşmeler yaptığını ve bu gencin kendisine bir takım bilgiler verdiğinin belirlendiğini duyurdu.VNN Türk’ün haberine göre Kretschmer'in bir arkadaşıyla internet ortamında yaptığı konuşmada da, "Hep aynı şeyi yaşıyorum. Kimse beni ciddiye almıyor. Silahım var şu anda. Yarın sabah okuluma gideceğim ve ordakilere bunun hesabını soracağım. Yarın sabah benden haber alacaksınız. Benden ayrıntılı bilgiyi yarın alacaksınız" dediği saptandı.Alman polisi, Kretschmer'in daha önce psikolojik tedavi gördüğünü de öğrendiklerini anlattı.Kretschmer, babasının silahıyla gerçekleştirdiği saldırıda 112 el ateş etti, öldüğünde üstünde yaklaşık 100 mermi daha vardı.Saldırganın ailesinin evinde babasına ait 15 silah ve binlerce mermi bulundu.Polis, Tim Kretschmer'in sabıkasının olmadığını da açıkladı.Alman yetkililer, okullara benzer saldırılarla ilgili ihbarlar geldiği ve okullardaki güvenlik önlemlerinin artırıldığını, benzer saldırıların önlenmesi için öğretmenler ve ailelelerin gençlere daha duyarlı davranması gerektiğine vurgu yaptı.Saldırının ardından Almanya yasta. Saldırının gerçekleştiği yerde mumlar yakıldı, ölenler anıldı.Ölen 9 öğrencinin 8'inin kız, 3 öğretmenin kadın olması dikkat çekti. Saldırganın rastgele değil, kadınları hedef alarak ateş açmış olduğu ihtimali ağır basıyor.Saldırıda hayatını kaybeden İbrahim adlı öğrencinin de Türk değil Kosovalı olduğu açıklandı.