-SALDIRIYI İKİ İNTİHAR EYLEMCİSİ DÜZENLEDİ MOSKOVA (A.A) - 25.01.2011 - Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedova havaalanında dün gece düzenlenen terörist saldırının faillerinin iki intihar eylemcisi olduğu bildirildi. Adı açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi Rus haber ajansı RİA Rovosti'ye yaptığı açıklamada, dün gece 35 kişinin hayatını kaybetmesine ve 180 kişinin yaralanmasına iki intihar eylemcisinin üzerlerindeki bombaları patlatmalarının neden olduğunu söyledi. Yetkili, patlamanın şiddetinin 5 kg TNT'ye eşit olduğu terörist saldırıda iki eylemcinin de öldüğünü belirterek, "Bombalar daha büyük zayiata yol açmak için metal parçalarla sarılmış. Bombalar şüpheli bir kadının çantasını açmasının ardından patladı. Bu kadın teröriste patlamadan dolayı kafası kopan bir adam daha eşlik ediyordu. Teröristlerin patlayıcı maddeyi karşılama salonunun ortasına bırakmak istediği, ancak bombaların uzaktan kumandayla veya yanlışlıkla patladığı olasılığını da gözardı edemeyiz" diye konuştu. Terörist saldırının tamamen Kuzey Kafkasya'daki saldırı yöntemleriyle örtüştüğünü savunan yetkili, "Bu saldırı, 2004 yılında Moskova'da Rijskaya metrosundaki saldırı ve geçen yıl yine Moskova'daki iki metro istasyonuna yapılan bombalı saldırı ile birebir aynı şekilde yapılmış" dedi. RİA Novosti, polisin, teröristlerin Kuzey Kafkasya'daki radikal İslamcı militanlarla ilintili olabileceği olasılığı üzerinde durduğunu belirterek, olayla ilgili 3 şüphelinin arandığını kaydetti. Bu arada, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'e taziye mesajı göndererek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Nazarbayev, ''Havaalanında düzenlenen bu terörist saldırıyı duyunca derinden sarsıldım ve şoke oldum'' ifadesini kullandı ve yaslı ailelere başsağlığı diledi. -ULUSLARARASI TOPLUMDAN SERT KINAMALAR Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Domedodovo Uluslararası Havalimanında dün akşam meydana gelen ve son belirlemelere göre 35 kişinin ölmesine ve 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açan intihar saldırısı, uluslararası camiada büyük infiale yol açtı. Bütün ülkelerin Devlet Başkanları, hükümet Başkanları ve diğer yetkililer, saldırıyı sert bir dille kınayarak, saldırıda ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi, Rus halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduklarını ifade etti. -TÜRKİYE- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Moskova Domodedova Havaalanındaki terörist saldırıyı şiddetle kınadığını, teröre karşı uluslararası işbirliğinin şart olduğunu bildirdi. Başbakan Recep Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin'e gönderdiği mesajda derin üzüntülerini ifade ederek, Rus halkına, Türk milleti ve şahsı adına, taziyelerini sunup, yaralananlara acil şifalar diledi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise, Domedodovo Uluslararası Havalimanında meydana gelen ve büyük can kaybı ile çok kişinin yaralanmasına neden olan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. -ABD- ABD Başkanı Barack Obama'nın sözcüsü Robert Gibbs, Başkan Obama'nın bu "çileden çıkaran saldırıyı kesin bir dille kınadığını" belirtti. -BM- Moskova'daki terör eylemini "korkunç" olarak niteleyen BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon "Masum insanların hedef alındığı bu tür eylemlerin hiçbir izahı olamayacağını" söyledi. -AVRUPA BİRLİĞİ (AB)- AB dönem Başkanı Herman Van Rompuy, terörist saldırının arkasındakilerin kimliklerinin tespit edilip mutlaka cezalandırılmaları gerektiğinin altını çizerken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, eylemi "kaleşçe bir hareket" olarak nitelendirdi. Avrupa Parlementosu Başkanı Jerzy Buzek ise "terör ve şiddeti hiçbir mazeretin açıklayamayacağını" belirtti. -NATO- Saldırı karşısında "şok" olduğunu belirten NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Domedodovo'daki saldırının teröre karşı işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. -KINAMALAR- Almanya Başbakanı Angela Merkel de yaptığı açıklamada "Bu barbarca hereketi hiçbirşey açıklayamaz" dedi. Saldırıyı, Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy "kalleşçe, barbarca ve iğrenç", İngiliz Başbakanı David Cameron "dehşet verici", İtalyan Dışişleri Bakanı Franco Frattini ise "barbarca ve izah edilemez" olarak niteledi. İspanyol Dışişleri Bakanlığı saldırıyı sert bir dille kınarken, Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, Polonya ulusunun Rus ulusuyla dayanışma içinde olduğunu ve onlarla birlikte yas tutuğunu" ifade etti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu terörün uluslararası boyutuna dikkat çekerek, teröre karşı tepkinin de uluslararası düzeyde olması gerektiğinin altını çizdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ise "Moskova havalimanında düzenlenen saldırıyı kınadığını" belirtti.