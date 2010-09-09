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SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ÇAVUŞ ATEŞ AÇTI HAKKARİ (A.A)

09 Eylül 2010 22:19

-SALDIRIYA UĞRAYAN UZMAN ÇAVUŞ ATEŞ AÇTI HAKKARİ (A.A) - 09.09.2010 - Hakkari'de sivil aracıyla geçtiği sırada, göstericilerin taşlı saldırısına uğrayan uzman çavuşun açtığı ateşte, 1 kişi yaralandı.  Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 9 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından kentin değişik mahallelerinde biraraya gelen gruplar, yola barikat kurup ateş yaktı. Bu sırada ailesinin de içinde bulunduğu özel aracıyla Keklikpınar Mahallesi'nden geçen ve taşlı saldırıya uğrayan uzman çavuş, ateş açtı. Açılan ateş sonucu, kafasına kurşun isabet eden ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi yaralandı. Hakkari Valisi Muammer Türker, ''Taşlı saldırıya maruz kalan uzman çavuş, aracından inerek kendini savunmak amacıyla silahıyla havaya ateş açıyor. Açılan ateş sonucu kafasına kurşun isabet eden kişi yaralandı. Şu an devlet hastanesinde ameliyata alındı'' dedi. Vali Türker, uzman çavuşun gözaltına alındığını belirtti.

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