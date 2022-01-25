Saldırıya uğrayan Serenay Sarıkaya: KADES tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bir uygulama

Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz perşembe günü otomobiliyle evine doğru giderken aracı kimliği belirsiz kişi tarafından tekmelenmiş, yaşanan olayın ardından ünlü oyuncu evini ve arabasını değiştirme kararı almıştı. Takıntılı hayranından şikayetçi olan Sarıkaya, Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür ederken, kadınlara 'KADES uygulamasını mutlaka indirin' çağrısı yaptı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, perşembe günü aracına tekmeli saldırıda bulunan takıntılı hayranından şikayetçi olmuştu. Saldırıda bulunan kişinin Serena'ya takıntılı olduğu ve sürekli adım adım takip edip, taciz ettiği öne sürüldü. Ünlü oyuncu olayın iç yüzünü Instagram hesabından anlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne teşekkür eden Sarıkaya, kadınlara da 'KADES'i mutlaka indirin!' çağrısında bulundu.

Serenay Sarıkaya, yaşanan üzücü olayın ardından harekete geçti. Sarıkaya, sosyal medya hesabından, kendisine yardımcı olan komiserlere teşekkür ederek, her kadının KADES uygulamasını kullanması gerektiğini belirtti.

Sarıkaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çok ama çok üzgünüm"

"Herkese merhaba, son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahısla ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı. Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusu ile ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm..."

"Uygulama; doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor"