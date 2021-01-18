Saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ: Saldırganlar evimin etrafında bir hafta keşif yaptı

Saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ yakalanan saldırganları fotoğraflar ile teşhis ettirmek istediklerini açıkladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü aradığını açıklayan Özdağ, yarın tespit için gideceğini duyurdu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, silahlı kişilerce saldırıya uğramış ve kafasından yaralanmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ın evinin önünde silahlı ve sopalı saldırıya uğramasına ilişkin olarak 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Halk TV'de Gökmen Karadağ ile Açıkça programına bağlanan Selçuk Özdağ yakalanan saldırganları fotoğrafları ile teşhis ettirmek istediklerini açıkladı. Abdülhamit Gül'ü arayıp konuya dair basın toplantısı yapacağını söylediğini belirten Özdağ, sonrasında kendisini aradıklarını ve yarın tespit için gideceğini söyledi. Özdağ, "Hâlâ olayı örtbas etmeye çalışıyorlar" dedi.

Selçuk Özdağ, saldırganlar tarafından bir hafta boyunca izlendiğini söyledi ve İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığına çağrıda bulundu:

"Evlerimizde bir hafta boyunca keşif yapıldı"

"Bizim evlerimiz bir hafta boyunca gözetildi. Evlerimizden ofisimizden çıkarken... Bunlar organize bir örgüt. Bunlar devam da edecek. Kapıcı "2 gün önce bu adamları gördüm burada" diyor."