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Saldırıya uğrayan savcı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz gün silahlı saldırıya uğrayan Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç yaşamını yitirdi.

07 Şubat 2012 02:00

T24 - Geçtiğimiz gün silahlı saldırıya uğrayan Doğubayazıt Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç yaşamını yitirdi.
 

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, tedavi gördüğü Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti.


Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde durumu ağırlaşan ve bir kaç kez kalbi duran Kılıç, bugün sabah erken saatlerde hayatını kaybetti.


Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, 5 Şubat tarihinde kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

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