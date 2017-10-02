Saldırıya uğrayan sağlık çalışanının parmağı kırıldı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi\'nde görevli sağlık personeli İsa Başköy, hasta ve yakınının saldırısına uğradı. Sağ el serçe parmağı ve parmağın elle birleştiği yerde kırık oluşan Başköy tedaviye alınırken, gözaltına alınan 2 saldırgan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Serik Devlet Hastanesi Acil Servisi\'ne dün saat 11.00 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 erkekten eli alçıda olanı pansuman yaptırmak istedi. Pansuman biriminde görevli İsa Başköy\'ün, hastayı doktorun görmesi gerektiğini söylemesi üzerine tartışma çıktı. İddiaya göre hasta ve yakını İsa Başköy\'ü tartakladı. Hasta ve yakınına müdahale etmeye çalışan kadın güvenlik görevlisi ile başka bir sağlık personeli de tartaklandı. Çevredeki diğer hasta yakınları duruma müdahale ederken, olay yerine gelen polis 2 saldırganı gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen saldırganlar işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Aynı zamanda Sağlık-Sen Serik Devlet Hastanesi Temsilcisi olan İsa Başköy\'ün saldırı sonrası sağ el serçe parmağı ve parmağın elle birleştiği yerde kırık oluştu. Başköy, çalıştığı hastanedeki ameliyatın ardından tedaviye alındı. Sağlık-Sen Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, Başkan Yardımcısı Bekir Çavuşoğlu, sendikanın Serik temsilcileri İsa Başköy\'ü hastanede ziyaret ederek saldırıyı kınadı. Sendika temsilcileri hukuki yönden konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

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