Saldırıya uğrayan polis şikayetçi!

T24 - Yumurtalı saldırıya uğrayan personelin Çankaya Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek şikayetçi oldu.



Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, KESK'in eyleminde polislere yumurta atılmasıyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin kayıt çalışması yaptığı, saldırıya uğrayan personelin Çankaya Emniyet Müdürlüğüne müracaat ederek şikayetçi olduğu bildirildi.





Açıklamada, KESK Konfederasyonu Ankara Şubeler Platformu'nun, ''1 ve 2 Nisanda TEKEL işçileri tarafından yapılan eylemde Ankara Valisi ve Ankara Emniyetinin tutumunu protesto etmek'' amacıyla bugün saat 15.00'te Kızılay Yüksel Caddesi'nde toplanacağı ve buradan Kocatepe Dr. Mediha Eldem Sokak'ta bulunan AK Parti İl Başkanlığına yürüyerek siyah çelenk bırakıp basın açıklaması yapacağının öğrenildiği belirtildi.



Konuyla ilgili olarak saat 14.00 itibariyle planlanan emniyet tedbirleri doğrultusunda belirtilen yerlerde görev alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



''Aralarında kamu emekçileri sendikaları üyeleri, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyeleri, Halkevleri Derneği üyeleri olan 350 kişilik topluluk oluşturmuşlardır. Topluluğun yapacağı eylemde öncülük eden KESK Ankara Şubesi Platformu dönem sözcüsü ile görüşülerek, yapılan müzakere sonucunda topluluk Konur Sokak, Meşrutiyet Caddesi, Bayındır 2 Sokak, Kızılırmak Sokak güzergahından ilerlerken, Dr. Mediha Eldem Sokak üzerinde bulunan Halkevleri ile ÖDP üyeleri tarafından ceplerinden çıkardıkları yumurtaları çevik kuvvet polisinin üzerlerine ve çevik kuvvet barikatına atmışlardır.



Yumurta atılan çevik kuvvet polisi pozisyonunu bozmayarak soğukkanlılığını korumuş ve yumurta atan eylemcilere herhangi bir karşılık vermemiştir. Sadece topluluğun temsilcileri uyarılmıştır. Konuyla ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince kayıt çalışması yapılmıştır. Kayıtlar üzerinde gerekli teşhisler ile emniyet tedbirinde görevli personele yönelik yapılan yumurtalı saldırı sonrasında Çankaya İlçe Emniyet müdürlüğüne müracaat ederek şikayetçi olmuşlardır.''







