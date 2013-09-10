Saldırıya uğrayan Japon turistlerin soruşturmasında yaralı kadının ifadesi bekleniyor

Nevşehir'in merkeze bağlı Göreme beldesinde bulunan Zemi Vadisi'nde biri öldürülen 2 Japon kadın turistin soruşturmasında hayatta kalan kadının ifadesinin alınması bekleniyor. Saldırının amacı henüz belirlenememiş olmasına karşın gasp ya da tecavüz olasılığı üzerinde duruluyor. İki kadının uğradığı saldırının niteliği Mai Kurıharac'a yapılacak otopsi ve halen yoğun bakımda tutulan Hoshie Teramatsu'nun ifadesinin alınmasından sonra belirlenecek.

Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, ellerinde bir takım ipuçları olduğunu belirterek "Adli tıptan gelecek sonucu bekliyoruz"dedi. Göreme beldesindeki Zemi Vadisi'nde dün sabah 10.00 sıralarında yürüyüşe çıkan 22 yaşındaki Mai Kurıharac ile arkadaşı 22 yaşındaki Hoshie Teramatsu, saat 13:45 sıralarında kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Kurıharac aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Teramatsu ise ambulansla İ.Şevki Atasagun Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Cumhuriyet Savcılığı, jandarma ve polis tarafından titizlikle soruşturma yürütülürken, boynundan ve gögsünden bıçaklanan Teramatsu, dün gece iki saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine konuldu.

Japon turistler bölgeye kendi başlarına gelmiş

Japon 2 kadın turistin İstanbul, Pamukkale ve Selçuk Efes güzergahından sonra Kapadokya bölgesine Pazar günü geldikleri , Göreme beldesinde butik bir otele yerleştikleri belirlendi. Geceyi 65 euro ödeyerek aynı odada geçiren ve pazartesi günü saat 10.00 sıralarında otelden ayrıldıkları, 5 kilometre uzunluğundaki Zemi vadisindeki saldırıda öldürülen Mai Kurıharaç ile yaralanan Hoshie Terematsu'nun grupla değil, pasan olarak adlandırılan kişisel olarak bölgede tura çıktıkları belirlendi. Saat 11.00 sıralarında Göreme beldesinin 500 metre ötesindeki vadiye giriş yapan 2 kadın turistin, buradan yürüyerek Uçhisar beldesine çıkmak istedikleri bildirildi. Yetkililer Zemi vadisinin zemininin toprak olduğu ve belli bölümüne kadar araçların girebildiğini ifade ettiler. Otel kayıt defterleri ve gerek içerdeki, gerek dışarıdaki görüntülere jandarma el koyup,soruşturmaya başlarken, tanık olarak ifadesine başvurulan otel sahibi Hasan Çiftçi, " 2 Japon turist saat 10.00 sıralarında otelimizden ayrıldılar. Bir gece konaklamaları olmuştu. Sabah ayrılırken üzerlerinde tişört ve kot pantolon ile kafalarında güneşten korunmak için şapkaları ve sırt çantaları vardı. Çok üzüldük"dedi





Nevşehir valisi ne diyor?

DHA'nın sorularını yanıtlayan Nevşehir Valisi Mehmet Ceylan, öldürülen kadın turistin cesedinin otopsi için Ankara Adli Tıp kurumuna gönderildiğini, buradan gelecek sonuç ve ip uçlarına göre ellerindeki delilleri birleştireceklerini söyledi. Vali Ceylan " Olaydan yaralı olarak kurtulan turist, henüz ifade veremediği ve otopsi sonucu gelmediği için olayın hangi amaçla işlendiğini bilemiyoruz. Cinayete ilişkin elimizde bazı ipuçları var. Çok yönlü değerlendirme ve soruşturma yapılıyor" dedi.

