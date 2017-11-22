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Spor

Saldırıya uğrayan Gazi, Atiker Konyaspor- Marsilya maçında onur konuğu olacak

KONYA, (DHA) - ANKARA’da trafikte çıkan 'yol vermeme' tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan belden aşağısı tutmayan gazi, jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya gelecek

22 Kasım 2017 19:32

KONYA, (DHA) - ANKARA’da trafikte çıkan \'yol vermeme\' tartışmasında 4 kişinin saldırısına uğrayan belden aşağısı tutmayan gazi, jandarma astsubay çavuş Muzaffer Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor’un davetlisi olarak Konya’ya gelecek. Gazi Oktay ve ailesi, Atiker Konyaspor\'un UEFA Avrupa Ligi\'nde Marsilya ile oynayacağı maçı, onur konuğu olarak izleyecek. 
Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Gazi Muzaffer Oktay ve o gün araçta bulunan annesi Kadriye ve kız kardeşi Gamze Oktay\'ın, Kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu tarafından onur konuğu olarak davet edildiği belirtildi. Aynı olayda saldırıya uğrayan ve sol bacağını kullanamayan diğer gazi jandarma uzman çavuş İbrahim Kızıklaş\'ın, tedavisinin devam ettiği için karşılaşmaya gelemeyeceği bildirildi.
Özel bir hastanenin ambulansıyla Konya’ya gelecek olan Gazi Muzaffer Oktay, davetin, kendisini ve ailesini çok mutlu ettiğini belirterek, final niteliğindeki karşılaşmayı, Konyalılarla birlikte izleyeceğini ifade etti.

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