Saldırıya sınır ötesi yanıt

T24- PKK, Hakkâri Çukurca’da 9 ayrı noktaya düzenlediği eş zamanlı saldırılarla güvenlik güçlerine son yılların en ağır kaybını verdirdi. Kuzey Irak’a giren özel birlikler 21 PKK'lı öldürürken, jetler PKK kamplarını bombaladı.







Hakkari’nin Çukurca İlçesi merkezindeki güvenlik birimleriyle sınırdaki askeri birliğe PKK’lılar ağır silahlarla eş zamanlı saldırı düzenledi. Türkiye topraklarında bulunan PKK’lı grup ile Irak’taki Avaşin kampından Çukurca’ya hareket eden PKK’lıların saldırısı sonucu 9 ayrı noktada çıkan çatışmada 24 asker şehit oldu.





Saldırıyı 200 kişilik PKK’lı grubu dün saat 01.00’de başlattı. İlçe merkezindeki polis ve jandarma binalarıyla güvenlik noktalarına ağır silahlarla saldıran PKK'lılar, dikkatleri buraya çekti. Hemen ardından ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta Işık Bölgesi’nde, Çukurca 21’inci Sınır Jandarma Tugay Komutanlığı’na bağlı sınırın sıfır noktasındaki Kekliktepe Karakolu’na PKK'lılar ağır silahlarla saldırdı. Güvenlik güçleri PKK'lıların saldırısına anında karşılık verirken çatışmalar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü.





İlk alınan bilgilere göre çatışmalarda, Kekliktepe’de 21, ilçe merkezinde de 3 asker şehit düştü. Çatışmalarda yaralanan büyük çoğunluğu asker 19 güvenlik görevlisi de helikopterle başta Hakkari Asker Hastanesi olmak üzere bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.





Askeri kaynaklardan edinilen bilgiye göre Kekliktepe Karakolu’nun yanı sıra, Çukurca Asayiş Bölük Komutanlığı, Asayiş Tepe üs bölgesi, Sivri Tepe üs bölgesi, Gazitepe Jandarma Sınır Komutanlığı ve Bankardi sınır bölgesi ile Lice 2. Motorize Piyade Tugayı’ndan görevli olarak bölgede bulunan lojistik bir üsse eş zamanlı saldırıldı.

Türk askeri Irak topraklarında

Gece başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren çatışmaların ardından Irak topraklarına kaçmaya çalışan kalabalık PKK’lı grubu, özel birlikler tarafından takibe alındı. Kaçan PKK'lılara iki ayrı nokta sağlanan sıcak temasın ardından da özel birliklerin bu iki noktadan sınırı geçerek Irak topraklarına girdikleri belirtildi. Yaklaşık 750 asker Irak’ın kuzeyine geçerken, özellikle Özel Kuvvetler Komutanlığı’na bağlı bordo berelilerin bölgeye helikopterle indirildiği öğrenildi.

Bu arada en çok kayıpların olduğu Işıklı bölgesinde bulunan Kekliktepe ile yine sınırın sıfır noktasında bulunan Kazan vadisi ve Sabır Dağı bölgelerinde de yoğun operasyon başlatıldı. Kobra helikopterlerin havadan destek sağladığı operasyon özel birlikler tarafından yürütüldü. Çatışmalarda 21 kadar PKK’lının öldürüldüğü bilgisi geldi. Askeri kaynaklar, 100 kadar PKK’lının Avaşin Kampı’na geri döndüğünün değerlendirildiği belirtildi.





F-16’lar kampları bombaladı



Çukurca’daki saldırı haberinin alınmasının hemen ardından Diyarbakır merkezli 2. Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı 8. Ana Jet Üssü’nde konuşlu Pars ve Atmaca filolara ait 8 F-16 jetleri PKK kamplarına bomba yağdırdı. Örgütün Hakurk, Xınere, Kandil ve Zap’taki kamplarına yönelik bombalamalar gün boyu sürdü. 2. Hava Kuvveti Komutanlığı’na bağlı Malatya Erhaç merkezli 7. Ana Jet Üssü’nde alarm seviyesi yükseltildi.



Ayrıca Haftanin ve Zap bölgesindeki PKK kampları da sınırda bulunan Derecik, Tekeli ve Aktütün taburlarında konuşlu 155 milimetrelik Fırtına obüsleri ile 203 milimetrelik M110 obüslerince yoğun ateş altına aldı.





Kara harekâtı masaya kondu





PKK’nın Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde dün sabah saatlerinde 8 yere gerçekleştirdiği eş zamanlı saldırının ardından, Türk ordusu kapsamlı bir operasyon için düğmeye bastı. Dün sabah saat 8’de Başbakanlık’a gelen Başbakan Erdoğan saat 10’da terör zirvesi topladı. Sınırötesi kara harekatı ve tampon bölge oluşturulması dahil pek çok önlemlerin görüşüldüğü terör toplantısına Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Genelkurmay Başkanı Özel’in bölgede olması nedeniyle askerleri toplantıda Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Jandarma Genel Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Fikret Demirtaş temsil etti. Askerlerin Başbakanlık’a haritalarla gelmesi dikkati çekti. MİT Müsteşarı Fidan’ın da yanında kalabalık bir heyetle toplantıya geldiği görüldü. Yaklaşık 2.5 saat süren terör toplantısında askerlerin Erdoğan ve bakanlara harita üzerinden saldırı, bölge koşulları ve PKK'lıların kaçış güzergahları hakkında bilgi verdi.





