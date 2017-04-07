Saldırıya dünyadan tepkiler: Bir yanda destek diğer yanda kınama

ABD'nin Suriye'deki El Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya dünyadan farklı tepkiler geldi.

İngiltere ve Avustralya saldırıyı destekleyen açıklamalar yaparken Rusya ve İran bu hamleyi eleştirdi.

Bir İngiltere hükümeti sözcüsü "İngiltere hükümeti ABD'nin eylemini tamamen desteklemektedir. Bunun Suriye rejiminin kimyasal silahlarla gerçekleştirdiği barbarca saldırıya orantılı bir yanıt olduğuna ve gelecekteki benzer saldırıları engelleme amacı taşıdığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, saldırının kimyasal silah kullanılmasına verilmiş "orantılı ve ölçülü" bir yanıt olduğunu söyledi.

Turnbull bu saldırının dünyaya, kimyasal silahların kullanmasına göz yumulmayacağına dair önemli bir mesaj verdiğini belirtirken saldırının amacının Esad rejimini devirmek olmadığını belirtti.

Interfax ajansına konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov, Rusya'nın ABD'yi "Irak, Libya ve diğer ülkelerde askeri adımların nelere yol açtığını düşünmesi" konusunda uyardığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da saldırıyı "bir egemen devlete yönelik, uluslararası normları çiğneyen bir saldırganlık" olarak tanımladı.

Peskov, Suriye ordusunun kimyasal silaha sahip olmadığını, rejime ait tüm kimyasal silahların uluslararası denetçiler gözleminde yok edildiğini söyledi ve ekledi:

"Bu adım hâlihazırda kötü bir noktada olan ABD-Rusya ilişkilerine hatırı sayılır bir zarar vermiştir."

İran da saldırıyı kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi sözlerine yer veren ISNA ajansında "İran bu tür tek taraflı saldırıları sert bir şekilde kınıyor. Bu tür adımlar Suriye'deki teröristleri güçlendirecek, Suriye ve bölgedeki durumu daha da karmaşık hâle getirecektir" ifadeleri yer aldı.

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya ise hem rejimin "kimyasal silahlı saldırısını" hem de ABD'nin tek taraflı saldırısını eleştiren bir açıklama yaptı.

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Armanatha Nasir Suriye'de kimyasal silah kullanılmasını "sert bir şekilde kınarken" ABD'nin saldırısı için de "Endonezya tek taraflı hamlelerden, Suriye'deki kimyasal silah saldırısı trajedisine yanıt olarak Tomahawk füzelerinin kullanılmasından endişe duyuyor" ifadelerini kullandı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nun onayı olmadan yapılan askeri hamleler, sorunların barışçıl çözümü bağlamında uluslararası hukuka uygun değildir."